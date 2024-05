Wilders over uitlekken document: 'Onhandig, maar onbewust'

PVV'er Gidi Markuszower liet gisteren onbedoeld een document aan de pers zien waar plannen en wensen uit het regeerakkoord in stonden. Wilders reageerde snel op de blunder van zijn partijgenoot, in de hoop zo de angel eruit te halen.

Woensdagmiddag was Markuszower onderweg naar de formatiegesprekken, toen hij de deur niet makkelijk open kreeg. Hierdoor had de pers genoeg tijd om het document onder zijn arm goed vast te leggen. Op het blaadje - met de titel 'Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van PVV, VVD, NSC en BBB' - was onder andere te lezen hoe alle vier de partijen mogelijk gaan inzetten op het 'strengste toelatingsregime voor asiel ooit'.

Was het nou écht per ongeluk of toch een beetje expres? Markuszower leek een Ollongrennetje te doen op de eerste dag van 'de week van de waarheid'. Volgens partijleider Geert Wilders deed Gidi Markuszower het niet expres: 'Dat is onhandig, maar onbewust en niet opzettelijk gebeurd.'

Gidi Markuszower (PVV) loopt net met een concept hoofdlijnenakkoord naar binnen. Fotograaf Dirk Hol maakte er een foto van. pic.twitter.com/yizsAJJtJl — Sam Hagens (@SamHvNL) May 6, 2024

Wilders liet weten het verschrikkelijk te vinden. 'Dat mag natuurlijk niet gebeuren als je iets draagt. Ik heb net snel een blauw mapje er omheen gedaan. Dat had nooit mogen gebeuren, maar dat is dan een domme fout geweest.' Wilders heeft dan ook aan de formatietafel zijn excuses aangeboden. 'Gelukkig kon er om gelachen worden', voegde hij eraan toe.