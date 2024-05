De 5 belangrijkste zakelijke herenmode trends

Zakelijke herenmode verandert voortdurend, maar hoe ga je ermee om? In dit artikel bespreken we de vijf opvallendste modetrends voor professionals.

Stap een willekeurig kantoor binnen en de kans is groot dat je een variëteit aan outfits tegenkomt. Van jeugdige start-ups tot flexibele zzp’ers, de hedendaagse werkvloer is dynamischer dan ooit met minder strikte dresscodes. Hierdoor is er meer ruimte voor professionals om hun persoonlijkheid te uiten. Toch kan het lastig zijn om de balans te bewaren tussen professionaliteit en zelfexpressie. Welke functie je ook uitoefent, het blijft belangrijk om de juiste indruk achter te laten bij collega’s en klanten. In dit artikel bespreken we de belangrijkste trends in de zakelijke herenmode.

1. Duurzaamheid

Duurzaam geproduceerde kleding is steeds meer gemeengoed en dat geldt ook voor zakelijke kleding. Steeds meer mannen kiezen voor kleding van gerecycled polyester of biologisch katoen. Naast het feit dat het bijdraagt aan een beter milieu en eerlijke werkomstandigheden, zijn de kledingstukken ook vaak van hoge kwaliteit waardoor ze langer meegaan. Steeds meer merken hebben een verantwoorde collectie of hebben hun productietechnieken verduurzaamd. Duurzame kledingstukken herken je aan internationaal erkende keurmerken als Global Organic Textile Standard (GOTS) of Better Cotton Initiative (BCI). Kies basisstukken met een tijdloze uitstraling zodat je ze jarenlang stijlvol kunt dragen.

2. Mix en match

Waar formeel en casual vroeger strikt gescheiden waren, is er vandaag de dag sprake van kruisbestuiving tussen de twee kledingstijlen. Zo experimenteren professionals steeds vaker met verschillende kledingstukken om tot een smart casual look te komen. Denk aan het dragen van een maatpak met een T-shirt of een coltrui in plaats van een klassiek overhemd. Door formele en casual elementen met elkaar te combineren creëer je een veelzijdige en vlotte uitstraling. Zeker in een creatieve of jeugdige setting is het belangrijk om te laten zien dat je openstaat voor nieuwe stijlen en ontwikkelingen. Het toevoegen van de juiste accessoires tilt een outfit naar een hoger niveau. Denk aan stijlvolle horloges, leren aktetassen en gepersonaliseerde manchetknopen.

3. Comfort op de voorgrond

Met de opkomst van thuiswerken en flexibel werken is een comfortabele outfit belangrijker dan ooit. Een relaxte outfit bestaande uit een chino met een casual overhemd en een paar sneakers is niet bijzonder meer. Daarnaast zien we een trend in zakelijke kleding met zachte en ademende stoffen zoals katoen, linnen en wol. Professionals kiezen ook steeds vaker voor kledingstukken met extra flexibiliteit. Zo heb je comfortabele stretch overhemden en pantalons waarmee je een verzorgde, maar sportieve indruk maakt. Door te investeren in hoogwaardige basics in neutrale kleuren zoals marineblauw, grijs en beige, kun je eindeloos veel stijlvolle combinaties maken. Ideaal voor wanneer je regelmatig aan het reizen bent.

4. Meer maatwerk op kantoor

Naast duurzaamheid zijn meer professionals tot het besef gekomen dat het loont om te investeren in maatwerk. Aan de ene kant zorg je ervoor dat kledingstukken perfect passen bij je lichaamsvorm en je persoonlijke kledingstijl weerspiegelen. Aan de andere kant waarborg je de kwaliteit en duurzaamheid door onnodige slijtage te voorkomen. Of je nu bij een kleermaker langsgaat om een volledig maatpak te laten ontwerpen of kleine aanpassingen uit te laten voeren, een goede pasvorm laat zien dat je aandacht besteedt aan elk detail. Bovendien straal je zelfvertrouwen en professionaliteit uit, wat cruciaal is wanneer je afspraken hebt met klanten.

5. Meer kleur en opvallende patronen

Zakelijke herenkleding stond vroeger vooral bekend om kostuums in donkere en neutrale kleuren. Was er een patroon aanwezig, dan was dit vooral zo subtiel mogelijk. De laatste jaren is er groeiende interesse om meer kleur en patronen in zakelijke outfits te verwerken. Mannen experimenteren meer mannen met kleuren als bordeauxrood, olijfgroen en beige om stijlvolle combinaties te maken. Afhankelijk van de context kun je ook verschillende patronen dragen. Ruiten kun je gebruiken om een outfit ingetogen of juist opvallend te maken. Vermijd wel het combineren van te veel patronen in één outfit, en zorg ervoor dat de patronen in balans zijn met de rest van je kledingstukken.

In dit artikel hebben we enkele opvallende trends besproken binnen de zakelijke herenmode. Wat voorop staat is dat er steeds meer wordt gekozen voor comfortabele kleding die zelfvertrouwen geeft. Uiteraard zullen er situaties zijn waarin een traditioneel herenkostuum gewenst of verplicht is. Toch kiezen professionals vandaag de dag ervoor om zich niet te beperken als het gaat om kleuren, patronen en materialen. Het is gebruikelijk om zakelijke outfits samen te stellen die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd. Daarnaast laat ervaring zien dat het loont om te investeren in kledingstukken op maat. Welke trend je ook aanspreekt, wees niet bang om te experimenteren en je eigen stijl te vinden.