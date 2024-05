Nieuwe Revu's kijktip: 'Feud: Capote versus The Swans'

Murphy heeft best even moeten zoeken naar nog zo’n smakelijk onderwerp en vond die uiteindelijk in de figuur van schrijver Truman Capote. De literaire roddelnicht was lang het middelpunt van een groepje steenrijke New Yorkse society-dames, bijgenaamd The Swans. Ze vertrouwden hem hun diepste geheimen toe, van vreemdgaande echtgenoten tot kinky sekswensen.

Tot duidelijk werd dat hij al hun vuile was wilde buitenhangen in een boek. Capote was direct een paria, en zou niet lang daarna overlijden. Feud 2 voert de schrijver op als ultieme hofnar, die zijn gehoor naar de mond praat met vileine grappen en vuige roddels. Philip Seymour Hoffman won ooit een Oscar met een Capote-rol, maar daar laat Tom Hollander zich niet door afschrikken. Zijn vertolking is hilarisch camp maar laat je nooit vergeten hoe enorm getroebleerd de man was. Met Gus van Sant aan het roer en een cast vol diva’s is dit een must.

Feud: Capote versus The Swans is nu te zien op Disney+