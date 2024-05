Van discussiëren over transfersommen tot voetbalwedden: zo intensief zijn we anno nu bij het spelletje betrokken

Met 22 man tegen een bal trappen was al volkssport nummer één, in deze eeuw is de liefhebber er meer bij betrokken dan ooit. Er zijn ontelbaar randzaken die online worden bijgehouden. Complete discussies op clubfora over wat een speler (niet) moet kosten, het plaatsen van een weddenschap op een EK-wedstrijd of opzoeken op wat voor peperdure auto die ene speler zichzelf nu weer heeft getrakteerd: de smartphone kan intussen continu aan de oplader. En dan is er nog het spelletje zelf. Bestaat de romantiek nog?

Wedden en doelpunten terugkijken

De technologie speelt de hoofdrol in deze ontwikkeling. In grootvaders tijd was het niet voor te stellen dat het wedden op EK 2024 via een website kan, en allang niet meer met een formuliertje bij de tabakszaak. Wie een doelpunt gemist heeft, laat zich bijschijnen door apps die enkele seconden na een treffer al beginnen te trillen. Was dat maar zo geweest met die beroemde Omhaal Tegen FC Den Bosch in 1986, een goal die menigeen pas maanden later te zien kreeg, wanneer men in Hilversum op het idee kwam om dat huzarenstukje eens opnieuw te tonen.

Voetbalpraatprogramma’s, de hele week door

Voetbaltalkshows – laat staan met beelden – waren er ook niet. ‘s Lands beroemdste analist bestond wel, maar was toen nog een man achter een bureau die hatelijke columnpjes tikte, en geen opvallende verschijning aan een ovale tafel die de ene na de andere speler of bobo fileert. In de 20’s is dit soort tv de hele week door beschikbaar en wordt er massaal online op gereageerd. Dat zal tijdens het komende EK niet anders zijn, als de Duitse voetbalbond het festijn organiseert. Opstellingen, statistieken, expected goals, het is allemaal à la minute te vinden.

De romantiek van de rollende bal

Als het voetbalfeest bij onze oosterburen losbarst, wordt veelvuldig de zoekterm UEFA Euro 2024 officiële website ingetikt voor het speelschema. En zo zal het aantal zoekacties rondom de spelers en hun hele hebben en houden ook weer een hoogtepunt bereiken. Er wordt weinig rekening gehouden met hun privacy, omdat fans graag willen weten wat ze de hele dag uitspoken. Hun transfersom wordt fanatiek naast hun prestaties gelegd, liefdespartners worden via Instagram beoordeeld en zodra een Zweedse ex-spits zijn zoveelste bolide aanschaft, is daar altijd het nodige om te doen.

Sommige voetballers mijden die kanalen, anderen maken er gretig gebruik van. Door al die meningen, feitjes en randzaken zouden we bijna vergeten dat er ook nog daadwerkelijk gevoetbald moet worden - al dan niet hinderlijk en langdurig onderbroken door die andere noviteit: de VAR. Desondanks houdt de romantiek van de rollende bal dapper stand.