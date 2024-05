Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 20ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

Hoe Amsterdams is Pulp Fiction?

Quentin Tarantino's meesterwerk Pulp Fiction ging dertig jaar geleden in première op het Filmfestival van Cannes en werd een overweldigend succes. Een terugblik op het maakproces en het schrijven van het scenario in Amsterdam. 'We hebben altijd gezegd: I want to get Amsterdamned!'

Verkiezingstijd in de EU

In de serie Mijn Europa ontvouwt een lijsttrekker in aanloop naar de Europese Verkiezingen van 6 juni zijn of haar ideeën voor ons continent. Deze week de eerste: GroenLinks-PvdA-voorman Bas Eickhout (47). Over standvastige wetten, naïeve Europeanen en effectieve Europarlementariërs. 'Ik ben een nerd.'

Doe ons maar Henny Vrienten

Als voorman van Doe Maar schreef Henny Vrienten geschiedenis. Niet eerder was een Nederlandse band zo populair. Tijdens optredens werd de band bejubeld door uitzinnige tienermeisjes en werd het land overspoeld met Doe Maar-merchandise. In 1984 gingen de mannen uit elkaar, waarna Vrienten zich toelegde op een indrukwekkende solocarrière. Vlak voor zijn overlijden in april 2022 benaderde Leo Oldenburger hem met het verzoek een boek over hem te mogen schrijven. Dat boek is er nu. Een voorpublicatie.

Lale Gül: 'Ik dacht: word ik straks niet ergens doodgeschoten?'

Met haar debuutroman Ik ga leven maakte Lale Gül (26) een hoop los in het land. Naast lof over haar beschrijving van het knellende korset van het moslimgezin, leverde de bestseller haar ook bedreigingen en pure haat op. De nasleep ervan valt nu te lezen in haar vervolgroman Ik ben vrij. 'Ik moet het gezeik misschien toch nog maar een keer trotseren.'

Moslims moeten naar buiten

Een ultrarechtse burgemeester in Italië besloot de moslims in haar dorp te treiteren door hen te verplichten buiten op straat te bidden. De lokale rechtbank beslist volgende week of dit wel door de beugel kan.