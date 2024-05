Nieuwe Revu's kijktip: 'The Big Cigar'

Black Panther-oprichter Huey P. Newton was zo’n controversieel figuur dat een biopic over zijn leven er niet snel zal komen. Huey speelde een belangrijke rol in de zwarte burgerrechtenbeweging, maar gold ook als gewelddadig en paranoia. Het verhaal over Newtons wonderbaarlijke ontsnapping naar Cuba is echter geknipt voor verfilming.

Toen de FBI hem in 1974 op de hielen zat wegens een moordonderzoek, wendde Huey zich tot filmproducent Bert Schneider (Easy Rider) voor hulp. De uiterst linkse Schneider bedacht een geweldige stunt. Hij deed alsof hij een actiefilm in Cuba ging opnemen, The Big Cigar.

Het eiland stond garant voor fraaie locaties en hopelijk politiek asiel voor de voorvluchtige rebellenenleider. Maar hoe Huey daar te krijgen? De makers van The Big Cigar houden het luchtig. Huey Newton zoals die gespeeld wordt door André Holland is een rechtschapen soulkikker, z’n FBI-vijanden zijn boerenkinkels. Alles is gedraaid in de sfeer van de blaxploitation: gebruik van split screen, een soulsoundtrack en volop hot mamas. En wie oplet ziet in bijrollen seventies-grootheden als Richard Pryor, Dennis Hopper en Jack Nicholson langskomen. Can u dig it?



The Big Cigar start 17 mei op Apple TV+