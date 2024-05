Tony Jr. over zangeres Maan: 'Er hangt een ingelijst slipje van haar boven m’n bed'

Tijdje niks gehoord van Maan en ineens die single: hoe kan dat?

Het ging haar waarschijnlijk allemaal een beetje té hard. In 2016 won ze The Voice of Holland, waarna iedereen iets van haar wilde. Ze speelde in 2022 de Ziggo Dome plat met 17.000 uitzinnige fans en in de zomer van 2023 was het Concertgebouw het toneel voor een fantastisch optreden met het Metropole Orkest. Daarna werd het stil. Misschien moest Maan even landen na al het succes. Er werd zelfs gegrapt over ‘volle Maan’ met een knipoog naar haar drukke agenda. Op sociale media, waar ze voorheen dagelijks iets plaatste, verscheen er vrijwel niets meer. Na de single Stiekem met Goldband eind 2022 bracht ze geen nieuwe muziek meer uit. Maan gebruikte de stille periode om op haar muziekcarrière te reflecteren, te reizen en haar creatieve visie te herontdekken. Recentelijk verscheen haar nieuwe single Paranoia.

Dat nieuwe liedje wordt niet echt met enthousiasme ontvangen?

Klopt. De single is geflopt. Met Paranoia wil Maan benadrukken hoe belangrijk het voor haar is om niet langer aan de verwachtingen van anderen te voldoen. In de songtekst snijdt ze stevige onderwerpen aan: ‘Ben ik een marionet van mezelf dan/ Ben ik zelf dan niet te vertrouwen/ Vast aan touwen/ Probeer me los te rukken/ Het lukt niet/ Ik voel me zo alleen in deze poppenkast.’ Het klinkt allemaal niet al te opgewekt. En op dat soort zware kost zitten de mensen deze zomer blijkbaar niet te wachten, want haar nummer wordt nauwelijks gedraaid.

Wat vindt Maan de Steenwinkel van zichzelf?

‘Hebben jullie me gemist? Afgelopen tijd de vrijheid genomen om te zoeken en vinden wat ik wil gaan maken.’

Wat vinden wij van Maan de Steenwinkel?

Haar carrière lijkt naar de maan.

Wat vinden anderen van Maan de Steenwinkel?

Leon van Wijk - webredacteur AD

‘De langverwachte comeback van Maan is tot nu toe niet zo’n succes. Haar nieuwe lied Paranoia is ruim drie weken uit en heeft geen enkele grote hitlijst gehaald, een zeldzaamheid voor een van de grootste zangeressen van Nederland. Paranoia heeft de Top 40 en de Single Top 100 niet gehaald, voor liedjes van Maan vrij zeldzaam. Het nummer kwam niet in de top 50 van meest gestreamde nummers op Spotify en staat momenteel niet meer bij de eerste tweehonderd plekken. Het aantal streams is met 555.000 niet gering, maar om in de toplijsten te komen zijn zo’n 100.000 streams per dag nodig. Radiozenders pikten het lied ook niet erg op, Paranoia kwam niet hoger dan de laatste plek in de Nationale Airplay Top 50. De single kwam niet in de eigen hitlijsten van Radio 538 en 3FM, wel op plek 18 in de top 20 van 100%NL. Het lied staat inmiddels twee weken op 11 in de zogenoemde Tipparade met liedjes die mogelijk nog een hit worden, maar in de soortgelijke lijst Dutch Single Tip komt het niet meer voor. Maan deed de afgelopen weken, los van enkele posts op sociale media, geen noemenswaardige promotie. Het is onduidelijk wanneer een volgend lied of eventueel album volgt. Kort na verschijning van Paranoia kondigde ze wel haar eerste clubtour in jaren aan. Omdat ze zei dat haar eerdere muziek niet meer bij haar past, is het onduidelijk wat ze daar gaat zingen.’

‘Van heel veel coke word je ook paranoia’

Yvonne Coldeweijer - roddelvlogger

‘In juni vorig jaar werden Maan en Karel ruziënd gespot op een festival. Een backstage-spion bij Oerrock, een festival in Friesland tijdens Hemelvaart, heeft Karel en Maan ruzie zien maken. Vooral Karel zou boos zijn geweest. Hij was aan het schreeuwen tegen Maan. Maar waar het precies over ging, kon de spion niet verstaan. Er zijn veel spionnen in mijn DM die Maan goed kennen en zich best wel zorgen maken om haar drugsgebruik. Sinds ze met Karel samen is, is dit gebruik nogal toegenomen. Ik hoor ook van verschillende kanten dat ze hier graag mee wil stoppen en dat lijkt mij geen verkeerd idee.’

Tony Jr. - dj

‘Boven mijn bed hangt een ingelijst slipje. Dat is heel persoonlijk, hoor. Het broekje is van Maan, met wie ik tot 2019 een relatie had. Zij had ooit dat broekje voor mij gekocht omdat wij een liedje samen hadden: Ik geef je een roosje m’n roosje. Toen had ze dat broekje gekocht, want daar staat een roosje op. Toen had ze dat aangedaan voor de laatste keer en toen zei ik: “Ik wil hem houden.” Maan was niet heel blij met deze onthulling. Ze is geschrokken dat het viral ging. Ze vindt het blijkbaar niet zo leuk. Ze wilde me erover bellen. Ik kan er niet zoveel aan doen. Ze huilt, maar ze lacht.’

Jan Paparazzi - radiopresentator

‘Bij SterrenNL gaan we door het plafond heen momenteel. De muziek gaat als een raket en de luistercijfers zijn heel goed: iedere maand luisteren meer dan 1,2 miljoen mensen naar ons station, dat is voor onlineradio echt ongekend. Zangeres Maan is bij ons geen onderdeel van dat succes. Wij draaien haar niet. Bij SterrenNL richten we ons op artiesten als Frans Bauer, Yves Berendse en Roxy Dekker. Maan past niet in het volkse karakter van de zender. Als Maan volkse liedjes zou gaan zingen, zouden we haar wel draaien. Haar muziek is wat te koud en te kil voor onze zender. Ik zal niet zeggen dat er weinig liefde in zit, maar SterrenNL wordt zo goed beluisterd, omdat we een gezellige zender zijn. Ik zou Maan nou niet direct typeren als een gezellige zangeres, zoals Sieneke of Senna. Haar nieuwste nummer Paranoia ken ik niet, maar de titel klinkt al niet gezellig. Eerder angstaanjagend. Ik kan het Maan van harte aanraden om een stapje te maken richting de volkse muziek. Dan is ze meer dan welkom bij SterrenNL.’