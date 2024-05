Nieuwe Revu's kijktip: 'Kunstroof'

Het was in 2012 wereldnieuws: zeven kostbare schilderijen werden kinderlijk eenvoudig uit de Rotterdamse Kunsthal gestolen. Ze waren onderdeel van de zogenaamde Triton-collectie, de verzameling van havenbaron Willem Cordia. Die had als hobby om van elke grote avant-gardekunstenaar één topwerk aan te schaffen.

De politie tastte in het duister tot er maanden later een telefoontje uit Roemenië kwam. De vermoedelijke dieven waren gearresteerd. In Kunstroof van Jorien van Nes wordt de hele zaak nog eens uitgeplozen. En het blijkt allemaal een stuk complexer dan aanvankelijk werd gedacht.

Ja, het waren amateuristische dieven die simpelweg ‘museum’ in hun navigatiesysteem toetsten om bij de Kunsthal uit te komen. Maar de wereld van de illegale kunsthandel waar de mannen vervolgens verzeild in raakten is allesbehalve amateuristisch. Onder meer kunstdetective Arthur Brand vertelt over hoe dure werken het wisselgeld van criminele organisaties zijn. Kunstroof gebruikt de originele verhoren om de zaak te reconstrueren, en zet ook vraagtekens bij het lot van de zeven doeken. Want misschien zijn ze toch niet geëindigd in de kachel van de moeder van een van de dieven.



Kunstroof is vanaf 30 mei te zien in de bioscoop.