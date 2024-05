Zweedse bronnen: 'Cameravrouw songfestival raakte wél gewond bij incident Joost Klein'

Het songfestival en de diskwalificatie van Joost zijn inmiddels al een tijd geleden, maar nog altijd is het onduidelijk wat zich nou precies heeft plaatsgevonden. Zweedse bronnen melden nu dat de vrouw in kwestie gewond raakte bij het incident.

Joost Klein moest met 'Europapa' onze ster worden op het songfestival van 2024. Toch liep het heel anders voor onze Fries. Hij werd vlak voor de finale gediskwalificeerd wegens een incident na de tweede halve finale. Er gingen al snel speculaties rond dat de muzikant een dreigende beweging had gemaakt naar een cameravrouw. Zij zou hem hebben gefilmd nadat Klein het podium verliet, terwijl hij aangaf dit ab-so-luut niet te willen.

Zweedse bronnen

Joost Klein zelf houdt ondertussen z'n lippen stijf op elkaar. De media, in binnen- en buitenland, blijven de zaak echter op de voet volgen.

Het laatste nieuws: volgens Zweedse bronnen raakte de cameravrouw wel degelijk gewond bij het akkefietje met Joost. Doordat Joost een dreigende beweging maakte, is de vrouw volgens de bronnen geschrokken en gestruikeld. Hierbij zou ze zich hebben verwond aan de gebroken lens van de camera. Klein heeft de vrouw hier dus niet fysiek bij aangeraakt en zou nog meerdere malen zijn excuses hebben aangeboden.

🇳🇱 Joost Klein at a concert in Vancouver Canada, says “fuck Eurovision” after being disqualified the day of the final during #Eurovision 2024. pic.twitter.com/yskfyRR7LY — Eurovision Press (@EurovisionPress) May 28, 2024

Het OM in Zweden heeft nog niet besloten of de Nederlander vervolgd wordt voor wat er gebeurd is. Afgelopen maandag werd bekend dat Joost Klein zelf een verzoek ingediend zodat er meerdere Nederlandse getuigen kunnen worden gehoord in de zaak. Pas als alle getuigenverhoren hebben plaatsgevonden laat justitie weten of Klein voor de Zweedse rechter moet verschijnen.

'Fuck Eurovision'

Inmiddels is Klein alweer een aantal keren op het podium verschenen. Zo trad hij op 19 mei op in Enschede op het Freshtival. Hij bedankte hier zijn publiek, maar liet zich verder niet uit over zijn bizarre exit. Ook stond hij destijds de pers niet te woord. Bij zijn tweede optreden in Canada van afgelopen dinsdag liet hij zich wel uit over de gebeurtenis door de woorden 'Fuck Eurovision' te roepen vlak voordat hij het Canadese podium verliet. Ook 'Europapa' werd gezongen en het publiek zong het refrein luidkeels mee.

De diskwalificatie is dan ook niet alleen maar slecht geweest voor de muzikant. Hij wordt over de hele wereld door de media besproken en bestormt met 'Europapa' verschillende internationale hitlijsten. Zelfs in de VS luisteren ze graag naar Joost; de Fries staat nu op plek 14 in de lijst van meest populaire dance-muziek.