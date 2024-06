Ernstige aantijgingen: 'Klokkenluider Marco Borsato-zaak zat zelf aan minderjarige meisjes'

Jan Roos en Dennis Schouten van Roddelpraat kwamen woensdagavond met opvallend nieuws naar buiten. Degene die hun getipt had over het schandaal rondom Marco Borsato zou zélf aan minderjarige meisjes hebben gezeten.

Volgens de Roddelpraat-mannen gaat het om klokkenluider en televisiepresentator Jan Versteegh. Opvallend vinden Roos en Schouten, want wie gaf het roddelprogramma ooit de tip over Marco Borsato? Jan Versteegh. "Ik wilde dat nooit zeggen, maar iemand heeft het in een bestseller weten te krijgen", licht Jan Roos toe.

De presentator verwijst hier naar het boek Dennis Schouten: Beschadigd op weg naar de dood van zijn Roddelpraat-collega. In dit boek, geschreven door Andries Jelle de Jong, heeft Dennis bekendgemaakt dat Versteegh de mannen heeft getipt over Marco Borsato.

Toen Jan Versteegh (38) begin 2019 de overstap maakte van BNNVARA naar Talpa, werd hij de nieuwe belofte van SBS6 genoemd. Momenteel belooft zijn carrière uit te draaien op een flop want zijn ster is nogal dalende. Komt het ooit nog goed met Mr. Lingo?

Gymleraar Jan Versteegh

Maar nu wordt de presentator dus zelf beschuldigd. In de mailbox van het YouTube-programma verschijnt een opvallende mail: "Hallo, misschien nog iets leuks voor de uitzending. Jullie betrouwbare bron van The Voice, is mijn oude leraar 'talentenklas sport' op de Goudsewaarde locatie Heemskerkstraat, Gouda. Hij is ontslagen vanwege precies hetzelfde gedrag. Toen ik in de derde klas zat, ruim 10 jaar terug, had hij contact met minderjarigen en op het hoogtepunt ook fysiek contact. Hij is niet alleen pedofiel, maar ook pedoseksueel."

Na het voorlezen van de mail besluit Dennis de tipgever te bellen. "Bij ons op school was het best wel gewoon bekend dat hij aan minderjarige meisjes heeft gezeten. Toen vond ik dat grappig en lachte je daarom, maar het kan eigenlijk echt niet", aldus klokkenluider Jonathan in de uitzending.

Volgens de bron 'provoceerden de meisjes' in kwestie destijds misschien een beetje: 'korte shirtjes et cetera.' Toch denkt de tipgever dat die dames daar inmiddels wel anders over denken.

Dennis Schouten vraagt wat er zich destijds precies heeft afgespeeld op die school. "Wat precies, precies, ik heb het natuurlijk allemaal niet gezien, maar ik weet gewoon dat hij aan minderjarige meisjes heeft gezeten, in de kleedkamer naar binnen kwam terwijl ze zich aan het omkleden waren en ik weet dat dat bij ons jongens nooit voorkwam."

Volgens Jonathan de klokkenluider wist de school destijds van de misstanden rondom gymleraar Jan: "Dat is ook de reden waarom hij ontslagen is. Hij was gewoon opeens weg. Het werd een beetje in de doofpot gegooid. Onder de leerlingen ging het wel rond, maar er werd niet echt over gesproken door leraren. Het moest gewoon snel vergeten worden, maar dat is wel dé reden waarom hij daar weg is gestuurd."

Het zou volgens de tipgever gaan om meisjes die destijds allemaal onder de 18 waren.

Televisiecarrière

Dennis Schouten benadrukt dat Jan Versteegh zelf altijd heeft gezegd dat hij zijn baan als gymleraar 'verschrikkelijk' vond en aan de bak wilde bij de televisie, en om die reden zelf ontslag nam bij de school.

De Talpa-presentator zelf heeft nog niet gereageerd op de uitzending van Roddelpraat.