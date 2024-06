Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 24ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

De vlag mag uit

Met het EK voetbal organiseren de Duitsers na het WK van 2006 eindelijk weer een eindronde. Dat toernooi was de eerste keer sinds de oorlog dat de Duitsers weer massaal en trots met hun vlag wapperden. Het is de vraag of dat nu ook weer zo zal zijn, want de omgang van de oosterburen met hun nationale symbolen blijft beladen. ‘De Berlijnse politie mag tijdens het EK helemaal geen zwart-rood-goud tonen, dat toont de spanning die er op het toernooi staat wel aan.’

Hitman

De zwarte kome die Hit Man van Richard Linklater is nu te zien op Netflix. Het is de zoveelste Hollywoodfilm in korte tijd over het vak van professioneel huurmoordenaar. Op het witte doek lijkt het nogal eens glamoureus, de werkelijkheid is een stuk weerbarstiger. ‘Er bestaat geen efficiënte, hoge kwaliteits-hitservice zoals in Hollywood-films.’

Tussen de ultra's

In het Kroatische Split is voetbal meer dan een spelletje. De harde kern van Hajduk heeft zich verenigd in een zogenoemde Torcida, naar Braziliaans model. Het gaat er heet aan toe, met name als aartsvijand Dinamo Zagreb op bezoek komt. Een voorpublicatie uit Tussen de ultra’s dat deze week verschijnt.

Wierd Duk: 'Geert Wilders had gewoon premier moeten worden'

Wierd Duk (64) is een journalist met een afwijkende mening, waardoor hij naar eigen zeggen een veelkoppig monster op zich af zag komen dat uitwas op zijn vernietiging. Dat is niet gelukt. Met een prominente rol in De Telegraaf en Vandaag Inside heeft hij de wind in de rug. ‘Ik ben helemaal niet rechts, laat staan extreemrechts.’

Syrische kweekvijver

In het noorden van Syrië vechten vrijheidsstrijders zij aan zij met het Turkse leger tegen IS en de troepen van president Assad. Turkije misbruikt die alliantie nu door in de vluchtelingenkampen daar huurlingen te rekruteren voor schimmige militaire operaties in landen als Libië en Niger.