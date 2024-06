Monique Smit: 'Roxy Dekker moet nu pakken wat ze pakken kan'

Hoezo komt Roxy Dekker ineens uit de lucht vallen?

Eerlijk is eerlijk, tot voor een paar weken geleden hadden wij ook nog nooit van Roxy Dekker gehoord. Ze deed in 2019 mee aan het Junior Songfestival en is sinds 2021 als soloartiest actief. Ze zingt covers van liedjes op onder andere TikTok. Mede door dit platform wist ze aardig wat streams te bereiken. Toen ze vorig jaar via datzelfde TikTok een concept bedacht waarbij haar volgers vier woorden onder haar video's konden insturen, besloot ze van de woorden kleuren, zon, Ibiza en spiegel een nummer te maken. Dat werd Anne-Fleur vakantie, dat al snel populair werd op TikTok. Zo werd het een hitje. Daarna werden ook de singles Satisfyer (met een knipoog naar het gelijknamige seksspeeltje) en Sugardaddy hits. Momenteel gaat ze door het dak met de single Huisfeestje, die ze samen met De Bankzitters maakte.

Vindt iedereen Dekker leuk?

Tuurlijk niet. Daar waar mensen succes hebben, zijn er altijd haters. Via social media heeft Dekker al aardig wat verwensingen om de oren gekregen. Op de dag dat de video van haar single Anne-Fleur vakantie uitkwam, zat ze naar eigen zeggen huilend op de bank. Het waren dan ook best heftige reacties die ze te verwerken kreeg. Zo schreven mensen dat ze van het dak zouden springen als ze haar liedje nog eens zouden horen. Dat had veel impact op de jonge zangeres. Net als de plotselinge aandacht voor haar privéleven. Het gerucht ging dat ze een relatie zou hebben met Koen van Heest van De Bankzitters. De manier waarop dat door verschillende showbizzprogramma's, juice-kanalen en radiostations werd uitgemeten, maakte diepe indruk op het zingende groene blaadje. Die relatie is overigens inmiddels wel bevestigd.

‘Roxy Dekker viel vlak voor haar optreden op Paaspop bijna flauw van de spanning’

Wat vindt Roxy Dekker van zichzelf?

‘Van de haatreacties ben ik sterker geworden’

Wat vinden wij van Roxy Dekker?

Als het te veel haat regent, blijft ze lekker bij Koen Bankzitten.

Wat vinden anderen van Roxy Dekker?

Monique Smit - collega

‘Toen mijn hit Blijf je vanavond uitkwam in 2008, had ik precies haar leeftijd. In één keer werd ik op die grote podia gedropt en kwam ik in de hitlijsten terecht. Je weet als jonge zangeres niet wat je overkomt. Ik weet ook niet veel meer van die tijd, omdat je zó wordt geleefd… Dat vind ik nu heel jammer. Ik denk nu weleens: wist ik toen maar wat ik nu weet. Ik doe alles tegenwoordig erg bewust, toen gebeurde alles in een roes. Haar muziek vind ik geweldig, ik hou d’r van en ik ga d’r helemaal op los. Mijn kinderen luisteren ook naar haar, maar ik vind het toch wel een dingetje dat ze over een satisfyer zingen, haha. Net als Brommers kieken, daar zitten ook van die dubieuze teksten in. De jeugd kan er bijna niet omheen, ze zingen het mee, maar als moeder probeer ik het toch een beetje binnen de perken te houden. Ik hoop dat Roxy zich bewust kan worden van wat ze allemaal meemaakt en waar ze allemaal komt te staan, want dat is echt niet vanzelfsprekend. Het kan over een paar jaar anders zijn, of voor hetzelfde geld is ze over tien jaar nog veel groter. Ik zou gewoon lekker leven in het moment en pakken wat ze pakken kan! Ze is nog jong en ik zit nu met drie kinderen op de bank, dus dan kun je niet alles meer pakken. Ze is een stoere chick en de jeugd loopt weg met haar.’

Jan Paparazzi - radiopresentator SterrenNL

‘Wij draaien haar geregeld, op SterrenNL komt ze 4 of 5 keer per dag voorbij. Roxy is het bewijs dat Nederlandstalige muziek met jonge zangeressen volwassen geworden is. Zoveel zangeressen in dit genre hebben we nog niet, maar de tijd is er schijnbaar rijp voor dat mensen dit willen horen en dat dit aanslaat. De titels van haar eerste singles, Satisfyer en Sugardaddy, sprongen al in het oog. Het was wat anders dan het geijkte ‘Ik hou van jou en blijf je trouw’. Het waren catchy titels met een goeie beat eronder en leuke teksten. Bovendien ziet ze er goed uit. Dat is ook een factor. Je kunt er nu vanuit gaan dat er meer zangeressen in dit genre en van deze leeftijd zullen volgen. Binnen nu en twee jaar komen er geheid meer Nederlandstalige zangeressen tussen 18 en 20 jaar bij, mede dankzij Roxy. Het is een meid van nu. Er staat niet iemand met een permanentje en een bloemetjesjurk te zingen. Dit genre is momenteel meer geaccepteerd dan ooit. Het kán gewoon. De schaamte is er totaal vanaf.’

Thomas Woolthuis - medium en numeroloog

‘Zij is geen eendagsvlieg. Ze gaat zichzelf daadwerkelijk neerzetten voor het grotere publiek. Ze is al bekend, maar het duurt nog wel even voordat ze écht bekend gaat worden, misschien wel twee of drie jaar. Ik kende haar nog niet, maar ze gaat wel zo bekend worden als bijvoorbeeld Gerard Joling. Ze is een vrouw die drommels goed weet wat ze wil. Ze heeft een heel stellige mening over bepaalde dingen en ze heeft leiderscapaciteiten. Wat ik het allerleukste vind, is dat ze spirituele en paranormale eigenschappen heeft. Weliswaar is ze erg rationeel, maar ze laat zich ook wel leiden door haar intuïtie. Ik merk ook dat ze enorm wordt geholpen; vanuit de spirituele wereld of misschien via invloedrijke vrienden? Ik weet niet of zij zelf haar teksten schrijft, maar haar eigen teksten zouden meer aanspraak kunnen maken op het gevoel en de emotie van mensen dan wanneer ze die door een ander laat schrijven. Ze schrijft haar eigen teksten? Voilà. Roxy Dekker is geen eendagsvlieg, het is geen tijdelijk succesje, dit is een blijvertje!’

Steven Pont - mediapsycholoog

‘Onze identiteit halen we voor een groot gedeelte uit onze omgeving. Je bent voor je persoonsvorming afhankelijk van de relationele omgeving. Als er zich in die omgeving ontwikkelingen voordoen waardoor jij op handen wordt gedragen, ontwikkel je een vorm van jezelf waarin je vindt dat je recht hebt op van alles en nog wat. Bij iemand die 19 is en dus al op heel jonge leeftijd bepaalde privileges verwerft, kan dit ontregelend werken. We zien daarom ook dat veel kindsterretjes ontsporen op latere leeftijd. Zangers of acteurs die op jonge leeftijd te veel succes hebben gehad, hebben te veel te verdragen gekregen aan luxe, bewondering of het gevoel zeer bijzonder te zijn. Daar zijn ze vervolgens allerlei dingen aan gaan ontlenen. Het omgaan met succes en weelde op te jonge leeftijd wordt er op die manier niet makkelijker op gemaakt. Het brein is eigenlijk pas een beetje uitontwikkeld rond het 23ste jaar. Kortom, het brein van een jonge artiest is vaak nog niet goed uitgerust voor dat soort ervaringen van succes, weelde en aanbidding.’