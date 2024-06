In de wereld van vandaag hebben we zeker geen tekort aan toegankelijke entertainmentopties, toch? Mannen kijken regelmatig naar Netflix-shows met hun partners, Spotify is een populaire keuze als het gaat om muziekstreaming, en we hebben een scala aan gamemogelijkheden. Op het gebied van gaming is mobiel gamen de laatste tijd steeds populairder geworden en vertegenwoordigt het nu een werkelijk aantrekkelijke kans voor miljoenen smartphonegebruikers.

Naast populaire puzzelreleases en producten met modethema die vrouwen vaak spelen, is er een selectie titels die op mannen zijn gericht. In feite is de hoeveelheid mobiele gaming-producten enorm indrukwekkend in het huidige innovatieve klimaat, waarbij game-ontwikkelaars regelmatig nieuwe en verbeterde producten op de markt brengen die door mannelijke mobiele gamers overal ter wereld worden verkend.

Natuurlijk hebben de aangeboden games niet dezelfde complexiteit als een enorm dure PS5-titel, maar mobiel gamen is nog steeds een solide alternatief, vooral als je graag een handige gamemogelijkheid wilt verkennen waarvan je kunt genieten wanneer je maar wilt. Wees er klaar voor. Laten we, met dat in gedachten, eens kijken naar enkele van de beste mobiele games voor mannen in 2024.

Call of Duty: Mobile

Tenzij je een tijdje onder een steen hebt geleefd, dan heb je zeker al eerder van Call of Duty gehoord. Een game die het al jaren goed doet op de console en nu eindelijk beschikbaar is voor sessies op een miniatuur handheld-apparaat. Hoewel het op sommige gebieden ontbreekt in vergelijking met zijn console-tegenhanger, is Call of Duty: Mobile nog steeds de moeite van het uitproberen waard op mobiel. Deze snelle multiplayer-shooter biedt de chaos en chaos waar royale gamers naar verlangen en is uitstekend. Met veel modi om uit te proberen en solide allround besturing heeft Call of Duty zeker een succesvolle overstap gemaakt naar de mobiele gamecategorie.

Casinospellen

Dankzij gelikte operators als James Bond heeft casinogamen altijd een mannelijk publiek aangesproken. Gelukkig kunnen mensen, gezien de opkomst van online gaming, nu vanuit het comfort van hun eigen telefoon een overvloed aan casinotitels op hun mobiel ervaren. Je vindt altijd een Nederlands online casino met een app die je kunt downloaden. Speel vervolgens eenvoudig bijvoorbeeld slots, roulette en poker op je smartphone, maar je kunt ook sportweddenschappen plaatsen in de apps van de online casino’s.

Football Manager 2024

Het meeste mannelijke publiek geniet van voetbal, zij het door naar hun geliefde Eredivisie-team te kijken of gewoon door te genieten van de uitdaging om bovenaan een fantasy-voetbalcompetitie te eindigen. Als je een voetbalgame nodig hebt om op mobiel te spelen, dan is Football Manager 2024 zeker een van de beste opties die er zijn. Als je jezelf ooit hebt gezien als de volgende Pep Guardiola of Mikel Arteta, dan kun je je leidinggevende kwaliteiten testen tegen enkele van de allerbeste koppen in de branche. Je contracteert de spelers, bedenkt de tactieken, stuurt scouts naar het buitenland om opkomend talent te vinden, communiceert met het bestuur, houdt persconferenties en nog veel meer in dit enorm indrukwekkende product.