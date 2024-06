Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 25ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

Willem de Bruin

In een tijd waarin polarisatie hoogtij viert, zoekt Willem de Bruin (39) – ooit bekend als Willy van het succesvolle rapduo The Opposites – naar nuance. Hij wil niet kiezen tussen goed en slecht of zwart en wit, maar verkent in zijn muziek alle facetten van de hedendaagse maatschappij. ‘Ik ben altijd benieuwd naar de andere kant en kijk ook kritisch naar mijn eigen rol.’

Vóór de EU

Een tijdlang had Nieuwe Revu-columnist Leon Verdonschot weinig op met Europa, en erg enthousiast was hij er ook niet over. Dat is snel veranderd. En dit is waarom.

Poetin sluit z'n pubers op

Jegor Balazejkin en Kevin Lick zijn twee van de vele minderjarigen die zijn opgepakt in Rusland. De – sinds de invasie van Oekraïne – aangescherpte wetgeving maakt het mogelijk dat ook jongeren die zich in woord en daad tegen de oorlog keren, worden vervolgd of opgesloten in speciale strafkampen. Nieuwe Revu sprak de moeders van Jegor en Kevin. ‘Hij zit in een cel met moordenaars en verkrachters.’

Colin van Eeckhout

Colin H. van Eeckhout (45) is de frontman van de Belgische post-metal-doom-sludge-band Amenra die dit jaar 25 jaar bestaat. Een band waarbij het draait om pijn, lijden en de dood. Om verlies als vertrekpunt, omdat dat misschien wel het enige zinvolle verhaal van het leven is. Eind mei bracht hij als CHVE onder de titel Kalvarie een solo-EP uit en dit jaar verscheen de film Skunk waarin Van Eeckhout de vader speelt van een verwaarloosde tiener. Nieuwe Revu volgde en sprak de muzikant in Gent.

Unieke beelden ónder Louvre

Verstopt onder het Louvre in Parijs bevindt zich een curieus instituut. In het C2RMF werken150 specialistische wetenschappers (chemici, radiologen, metallurgische ingenieurs, geologen, archeologen en curators) schouder aan schouder in dienst van alle musea van Frankrijk. Jaarlijks inspecteren, onderzoeken en restaureren zij zo’n duizend kunstwerken voordat deze in de Franse musea worden tentoongesteld.