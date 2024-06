Nieuwe Revu's kijktip: 'Presumed Innocent'

Nog voor debuterend thrillerauteur Scott Thurow zijn eerste roman in de boekhandels had, vochten Hollywood-producenten al om de filmrechten. De reden: Presumed Innocent was een ongebruikelijk sterke whodunnit.

In de rechtbankthriller moet openbaar aanklager Rusty Sabich de brute moord op een vrouwelijke collega onderzoeken. Complicerende factor: hij heeft een affaire met deze Carolyn Polhemus gehad. Gaandeweg worden lezer (en kijker) steeds meer aan het twijfelen gebracht. Rusty zal er toch zelf niks mee te maken hebben?

Ruim dertig jaar na de Harrison Ford-film heeft Apple TV Presumed Innocent voor tv bewerkt. Ditmaal is het Jake Gyllenhaal die zich als hoofdonderzoeker steeds verder in een hoek schildert. Het lijkt overbodig hier een serie van te maken. Niet alleen was de film van Alan J. Pakula eersteklas, ook zullen veel mensen zullen zich nog de verrassende ontknoping herinneren. Maar Turows boek van ruim 400 pagina’s zat vol personages en nuances die verder uitgewerkt konden worden. En het uitgangspunt van een moeilijk te doorgronden centrale figuur blijft over zes afleveringen uitgesmeerd boeien. Ook deze Presumed Innocent heeft dus bestaansrecht.

Presumed Innocent is nu te zien op Apple TV+