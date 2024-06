De voordelen van een gietvloer in de badkamer

Een gietvloer in de badkamer biedt talrijke voordelen. Niet alleen zorgt een gietvloer voor een strak en modern uiterlijk, maar het heeft ook praktische eigenschappen die perfect passen bij een badkamerruimte. Zo kun je kiezen voor een volledige gietvloer, maar heb je ook de mogelijkheid om alleen een coatingvloer te laten aanbrengen over de bestaande vloer in de badkamer. Welke voordelen dit allemaal heeft, vertellen we je allemaal.

Een naadloze afwerking voor een moderne uitstraling

Een van de grootste voordelen van gietvloeren is de naadloze afwerking. Dankzij dit unieke kenmerk krijgt je badkamer direct een moderne en minimalistische uitstraling. In tegenstelling tot tegels of andere vloermaterialen zijn er geen voegen waar vuil en bacteriën zich kunnen ophopen. Dit maakt de schoonmaak van een gietvloer zeer eenvoudig en hygiënisch.

Waterbestendigheid voor optimale bescherming

Veel traditionele vloeren zijn niet opgewassen tegen de vochtige omgeving van een badkamer. Tegels kunnen na verloop van tijd bijvoorbeeld loslaten of schimmels ontwikkelen. Met een gietvloer heb je hier echter geen last van. Gietvloeren zijn waterbestendig en zorgen ervoor dat er geen vocht in je vloer kan doordringen. Dit beschermt niet alleen de vloer zelf, maar ook de structuur van je badkamer tegen vochtproblemen. Belangrijk is wel dat je zorgt dat de naden en randen goed gekit worden, zodat het water niet onder de vloer kan komen.

Duurzaamheid voor een lange levensduur

Een gietvloer staat bekend om zijn duurzaamheid en lange levensduur. In vergelijking met andere vloermaterialen kan een gietvloer jarenlang meegaan zonder tekenen van slijtage te tonen. Dit maakt het een ideale keuze voor de badkamer, waar de vloer vaak wordt blootgesteld aan vocht, chemicaliën en dagelijks gebruik. Het voordeel van een gietvloer is dat je ontzettend veel keuze hebt. Wat bijvoorbeeld ook mooi is voor de badkamer, is beton cire voor zowel de vloer als op de muur. Belangrijk is wel dat je de vloer onder de douche voorzien van een extra coating of het liefst een douchbak.

Comfort en warmte

Een gietvloer voelt aangenaam en comfortabel aan je voeten. Dankzij de veerkrachtige eigenschappen van het materiaal is een gietvloer zacht om op te lopen, zelfs zonder schoenen. Daarnaast kan een gietvloer warmte vasthouden, waardoor het prettig aanvoelt tijdens koudere seizoenen. Daarom is het ook aan te raden om bij het laten leggen van een gietvloer, ook direct te kiezen voor vloerverwarming. Hoe fijn is het dat wanneer je met je blote voeten in de badkamer loopt, je lekkere warme voeten krijgt omdat de vloer warm is? Dit kost misschien wel wat meer, maar levert je ook een stuk meer comfort op. Hoe fijn is dat?

Veiligheid

In de badkamer is veiligheid een belangrijk aspect. Gietvloeren kunnen worden voorzien van een antislip afwerking, waardoor het risico op ongelukken aanzienlijk wordt verminderd. Vooral voor gezinnen met kinderen of ouderen is dit een waardevolle eigenschap die het een stuk veiliger maakt. Naast de vloer is het ook verstandig om rekening te houden met bijvoorbeeld een inloopdouche, zodat de kans op ongelukken een stuk kleiner is. Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar dus ook voor jongeren.