Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ali B

Het ‘optreden’ van Ali B in de Haarlemse rechtbank, waar hij als verdachte in een zedenzaak terechtstond, maakte heel wat los: hele volksstammen stonden klaar met hun mening. Onze columnist Bart Nijman vond er ook wat van.

Transterreur

Terwijl de discussie woedt over transgenderpersonen in publieke ruimtes voor vrouwen, wegen we de argumen­ten tegen elkaar af. Is het beter om gevan­genen op te sluiten op basis van hun gender­identiteit? Of moeten we echt vrezen voor ‘een pik in de vrouwenlik’? Want dat scenario is al­lang geen theorie meer. ‘Ze heeft twee medege­detineerden zwanger gemaakt.'

Nick Kyrgios

De Australische tennisser Nick Kyrgios maakte twee jaar geleden grote indruk op Wimbledon. Bij de komende editie is hij wegens een blessure tv-commentator voor de BBC en dat leidt doorzijn verleden als bad boy nu al tot commotie. ‘Net als je hem begint te mogen...’

Patrick Kicken: 'Dit is mijn zoete wraak op Hilversum'

Geliefd radiomaker, gevreesd columnist en sinds deze week ook onvervalst Abraham. Patrick Kicken blaast vijftig kaarsjes uit, maar snijdt geen verjaardagstaart aan. De geboren Limburger schilt liever wat appeltjes met bekenden uit de branche. ‘Dit vak ligt nu eenmaal onder een vergrootglas, dus je moet redelijk gevoelloos kunnen zijn voor kritiek.’

No-lympics

Het EK in Duitsland daargelaten draait het deze sportzomer maar om één ding: de Spelen. Elke atleet die zich niet heeft gekwalificeerd, dobbert de komende zomermaanden moederziel alleen rond in een oceaan aan publieke desinteresse. Maar niet als het aan ons ligt. Wij zeggen: fuck de Olympische Spelen. En presenterenvol trots: de Nolympische Spelen.