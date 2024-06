Nederlands parlement moet beslissen: hoe wordt gokken in de toekomst geregeld?

Sinds begin dit jaar maakt een bekend onderwerp weer de ronde in het Nederlandse parlement – gokken. De goksector is normaal gesproken gereguleerd sinds 1 oktober 2021, toen ook online casino's werden gereguleerd onder de Wet Kansspelen op Afstand. Toen kwam de schok in maart 2024: het parlement besprak de toekomstige richting van de gokregulering in het land. De focus ligt hierbij vooral op de bescherming van spelers.

Aanbieders met een overeenkomstige vergunning en gokkers waren eigenlijk blij dat ze eindelijk hun gemoedsrust hadden. Gokkers konden legaal nieuwe casino's in Nederland vergelijken , zich registreren en hun geluk beproeven. In dit artikel belichten we wat het parlement momenteel bespreekt.

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een laag en hoog verslavingsrisico

Het Parlement bespreekt momenteel of er een paar punten aan de Gambling Act moeten worden toegevoegd. Het doel is om individuele spellen in te delen in niveaus met een laag tot hoog risico. Vooral online kansspelen zijn een belangrijk onderwerp van discussie, omdat ze door het parlement worden aangemerkt als bijzonder risicovol voor spelers. Ter vergelijking: loterijen vormen slechts een laag risico.

De BBB-fractie pleit daarom voor strengere regels voor risicovolle kansspelen. Spellen die minder risicovol zijn voor spelers zouden juist moeten profiteren van lagere belastingtarieven en minder overheidscontroles.

Hoe zal de overheid in de toekomst omgaan met illegale gokaanbieders?

Een ander onderwerp in het parlement is de strijd tegen aanbieders die illegaal op de markt opereren. Volgens de laatste bevindingen neemt meer dan 95 procent van de gokkers deel aan de legale markt, maar de resterende 5 procent is nog steeds goed voor 90.000 mensen . Te veel, volgens de regering!

Zwarte schapen op de markt worden niet gecontroleerd door de staat, wat ook betekent dat consumenten mogelijk niet beschermd worden tegen fraude of gokverslaving. Het parlement bespreekt daarom nog strengere controle- en reguleringsmaatregelen.

Hiermee willen ze ervoor zorgen dat elke gokker op de markt de spelersbescherming krijgt die de wettelijke regels bieden. De dringende noodzaak om een einde te maken aan de illegale markt is al unaniem benadrukt.

Er wordt zelfs gesproken over het intrekken van vergunningen!

Ledere aanbieder in dit land moet een Nederlandse vergunning hebben. Deze vergunning zorgt ervoor dat aanbieders volgens de regels op de markt opereren. Toch worden in sommige gevallen nog steeds de relevante wettelijke bepalingen overtreden. De Kamerleden overwegen daarom om de vergunningen in te trekken van providers die de regelgeving overtreden.

Dit is bedoeld om de markt te zuiveren van onbetrouwbare aanbieders en de spelers beter te beschermen. Deze discussie benadrukt nogmaals hoe belangrijk een veilige gokmarkt is voor de overheid. Dit is de enige manier om de bescherming van spelers op de lange termijn te garanderen.

Een blik in de toekomst van kansspelregulering

De discussies in de Tweede Kamer laten zien hoe serieus en resoluut de overheid de regulering van kansspelen aanpakt. Met de focus op spelersbescherming, het bestrijden van illegale aanbieders en strengere regels voor risicovolle spellen , staat de sector waarschijnlijk aan de vooravond van een nieuwe verandering.

De gokregulering kan binnenkort worden aangepast om te zorgen voor een nog veiligere en eerlijkere markt voor alle betrokkenen. Het valt nog te bezien welke specifieke maatregelen zullen worden genomen, maar één ding is zeker: de toekomst van gokken in Nederland zal zorgvuldig worden vormgegeven in het belang van de consument.