Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 28ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Dutchbat-veteraan vestigt zich in voormalige oorlogsenclave

Ex-Dutchbatter Rob Zomer (55) keerde terug naar de plaats waar hij de hel op aarde meemaakte. De val van de enclave Srebrenica in Bosnië, waar duizenden moslims tijdens de missie van een Nederlands VN-bataljon in de bergen door de Serviërs werden gedood. Hij vond er de rust die hij zocht en bouwde er een onderkomen. Daar ontvangt hij veteranen die ook nog steeds worstelen met de gebeurtenissen van juli 1995. ‘Ik heb hier een geschiedenis.’

Feel the beat

Waarom zouden slechthorenden in een club niets te zoeken hebben? Doof zijn betekent immers niet dat je niet kunt dansen. Om dat te bewijzen startte beeldend kunstenaar Alice Hu in Shanghai BassBath: een dansfeest waarbij dove en horende bezoekers gelijkwaardig aan elkaar zijn.

Architect Rex Heuermann blijkt seriemoordenaar

Begin juli vorig jaar werd architect Rex Heuermann in Amerika opgepakt en aangeklaagd voor zes moorden. Het huis van de Gilgo Beach Killer is een toeristische attractie geworden en er wordt gevreesd dat Heuermann veel meer dan zes mensen heeft vermoord. ‘We zullen niet stoppen met onderzoeken. Dat zijn we verplicht aan de slachtoffers.’

Matteo van der Grijn: ‘Een internationale carrière staat bij mij niet op één’

Nadat acteur Matteo van der Grijn (43) z’n opwachting maakte in de successerie Ted Lasso wilden Amerikaanse journalisten maar al te graag zijn identiteit achterhalen. ‘Who is this guy?’ kopte The Hollywood Reporter, dé mediahub van de entertainmentindustrie. ‘Ik dacht aanvankelijk: joh, het is maar een bijrol in een serie.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Cartoonist Jos Collignon: 'Het percentage idioten neemt alleen maar toe'

Na 44 jaar neemt politiek cartoonist Jos Collignon (74) deze maand afscheid van de Volkskrant. Hij zag hoe gedurende zijn tijd bij het dagblad het fatsoen verdween uit de politiek en tegenstellingen in de samenleving verhardden. Maar van een relletje kan hij nog steeds genieten. Een gesprek over de Israël-lobby, Charlie Hebdo en de noodzaak van humor. ‘Met een tekening zet je twee luikjes tegenover elkaar open.’