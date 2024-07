Waarom werken bij de overheid misschien wel iets voor jou is

Een baan hebben waar je eigenlijk niet gelukkig van wordt? Daar is het leven echt te kort voor. Nu er in de afgelopen jaren sprake is van veel personeelstekort in verschillende branches is de kans op je droombaan groter dan ooit. In andere woorden: dit is misschien wel hét moment om over te stappen naar een andere baan.

Stel je namelijk eens voor: elke dag naar je werk gaan met de zekerheid dat je je baan leuk vindt, dat je een goed salaris krijgt én dat je je baan kunt behouden. Om het nog maar niet eens te hebben over het verschil dat je kunt maken met je werk. Klinkt dat als muziek in de oren? Dan is werken bij de overheid misschien wel iets voor jou. In dit artikel lees je er meer over.

Hoe ziet werken bij de overheid in Nederland eruit?

Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan kijken al gauw bij branches die ze bekend voorkomen. Vaak vergeten ze dat de overheid ook een branche is waar je aan de slag kunt gaan. Sterker nog: de overheid is een werkgever met een enorme variatie aan werkvelden. Dat betekent dat er voor vrijwel iedere wens wel een baan te vinden is. Je kunt aan de slag gaan voor de Rijksoverheid, maar je kunt er ook voor kiezen om te werken voor je gemeente. In de lijst met vacatures overheid bij Joinuz krijg je een duidelijk beeld van wat voor vacatures er op het moment open staan om te werken bij de overheid.

Wat hierbij opvalt, is dat er verschillende functies op elk niveau beschikbaar zijn. Denk aan ondersteunend werk, maar ook aan beleidsmatige, uitvoerende en adviserende functies. Misschien wil en kun je wel aan de slag gaan als jurist of wie weet wil je liever als woonconsulent of hulpverlener voor jongeren werken. Of wie weet is een baan bij de waterschappen in ons land wel iets voor jou. Kortom: er is van alles mogelijk; waarschijnlijk meer dan je vooraf had gedacht. Daarom kan het zeker geen kwaad om eens tussen de vacatures te kijken.

Diverse voordelen van werken bij de overheid

Besluit je te gaan werken bij de Nederlandse overheid, dan is het fijn om te weten dat er verschillende voordelen zijn waar je van kunt profiteren. Een van de grootste voordelen is dat je ruim de keuze hebt in de vacatures die beschikbaar zijn. Eigenlijk is de overheid altijd op zoek naar goede professionals die iets voor ze kunnen betekenen. Daarnaast zijn er nog veel meer voordelen waar je rekening mee moet houden.

Werkzekerheid bij de overheid is rocksteady

Een ander groot voordeel, en dan bedoelen we écht een groot voordeel, van werken bij de overheid is het feit dat je hier van een hoge baanzekerheid geniet. Want eerlijk is eerlijk: een groot deel van de banen in de privésector zijn nou niet bepaald rocksteady. Hoewel we veel te maken hebben met personeelstekort is er ook nog steeds veel sprake van reorganisaties, bezuinigingen en faillissementen binnen deze sector. Bij de overheid heb je daar veel minder ‘last van. Die werkzekerheid geeft je de rust en ruimte om je goed te concentreren op je werk.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden bij de overheid

Wat eveneens erg prettig is, is dat je bij de overheid altijd te maken hebt met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een riante pensioenregeling? En een aantal vakantiedagen waar je u tegen zegt? Deze arbeidsvoorwaarden zijn vaak een stuk beter geregeld dan bij commerciële bedrijven, wat ervoor zorgt dat je betere arbeidsomstandigheden hebt én een beetje extra zekerheid voor later.

Veel doorgroeimogelijkheden en opties voor opleidingen

Iets wat veel mensen niet weten, is dat de overheid wil dat jij groeit op zakelijk en persoonlijk vlak. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in trainingen en opleidingen. Dit betekent onder andere dat je als werknemer bij de overheid de mogelijkheid hebt om jezelf te ontwikkelen. Het maakt niet uit of je een managementcursus wil doen of dat je een nieuwe taal wil leren: in beide gevallen is er altijd wel een cursus te vinden waarmee je kunt beginnen. Dat zorgt ook weer voor nieuwe doorgroeimogelijkheden op zakelijk vlak.

Iets betekenen voor de maatschappij bij de overheid

Tot slot is de overheid de plek om te werken wanneer je iets wil betekenen voor de maatschappij of de lokale gemeenschap. Jouw werk maakt een groot verschil, ongeacht in welke niche je gaat werken. Wellicht werk je in de milieusector of misschien de gezondheidszorg; in beide gevallen draag je je steentje bij aan een betere maatschappij .

Dat is iets wat veel mensen prettig vinden aan werken bij de overheid. Natuurlijk tellen de bovenstaande voordelen ook mee, dus kijk er zeker eens naar als je op zoek bent naar een nieuwe baan.