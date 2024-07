Video: Donald Trump wordt beschoten en raakt gewond tijdens toespraak

De voormalig president van Amerika heeft zich wederom verkiesbaar gesteld voor de presidentsverkiezingen van dit jaar. Voor een toespraak was Trump op bezoek in het Amerikaanse dorp Butler in de staat Pennsylvania, waar hij vervolgens werd beschoten. De FBI spreekt van een moordaanslag.

Op beelden is te zien hoe Trump midden in zijn toespraak ineens wordt beschoten en naar de grond duikt. Verschillende agenten van de geheime dienst duiken er direct bovenop. Nadat Donald Trump een tijd lang uit beeld is, verschijnt hij bij zijn vertrek nog voor de camera, omringd door beveiliging.

Op het moment dat Trump in beeld verschijnt is te zien dat hij een bebloed rechteroor heeft. Wanneer hij door de geheime dienst in veiligheid wordt gebracht en dus het podium verlaat, balt de presidentskandidaat een vuist richting het publiek.

I just landed and missed an assignation attempt. Holy shit. What a bad ass reaction from Trump. The election is over. He's the next president. The Dems should give up. They can't beat him now. pic.twitter.com/omtbue191d — Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 13, 2024

20-jarige schutter

De FBI heeft laten weten dat de schutter is uitgeschakeld. Het zou gaan om de 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit Bethel Park, Pennsylvania. Hij zou volgens de CNN hebben geschoten vanaf een 'verhoogde positie' buiten het terrein. De FBI doet onderzoek naar het motief van de jonge schutter. Zij gaan uit van een moordaanslag.

Naast de schutter, kwam er bij het incident nog één persoon om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

Reactie Trump

In een verklaring op het social media platform Truth Social laat Trump van zich horen. Hierin bedankt de presidentskandidaat de Secret Service en alle andere 'ordediensten'. Daarnaast condoleert hij de familie van de persoon die tijdens de moordaanslag om het leven kwam.

"Het is ongelooflijk dat zo’n daad kan plaatsvinden in ons land. Er is op dit moment niets bekend over de schutter, die nu dood is. Ik werd neergeschoten met een kogel die de bovenkant van mijn rechteroor doorboorde. Ik wist meteen dat er iets mis was, want ik hoorde een suizend geluid, schoten en voelde meteen hoe de kogel door de huid scheurde", aldus Trump in zijn verklaring.

President Biden

Ook de huidige president en wellicht Trump zijn rivaal tijdens de aankomende verkiezingen heeft van zich laten horen. In een verklaring laat Biden weten: "We moeten ons verenigen als één natie om het te veroordelen." Daarnaast zegt Biden 'dankbaar' te zijn om te horen dat het goed gaat met Donald Trump. "Ik bid voor hem en zijn familie en voor iedereen die bij de bijeenkomst aanwezig was, terwijl we wachten op verdere informatie."