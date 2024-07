Sefa’s spectaculaire slotact op Defqon.1: ‘Het was een bijna religieuze ervaring’

Defqon.1, het mekka van de harddance scene, trok onlangs meer dan 250.000 liefhebbers van over de hele wereld. De afsluiting van de vrijdagavond is er altijd een belangrijk moment, maar dit jaar ging het dak er echt af dankzij één man: Sefa.

Sefa Jeroen Vlaarkamp, beter bekend als Sefa, is een naam die synoniem geworden is met frenchcore. Sinds zijn grote doorbraak in 2017 verovert hij de harddance scene stormenderhand. Met een unieke mix van klassieke melodieën, snelle beats en een energieke podiumperformance heeft Sefa een niche gecreëerd die honderdduizenden fans wereldwijd aantrekt.

Dit jaar was het zijn beurt om de vrijdagavond van Defqon.1 Weekend Festival af te sluiten tijdens The Spotlight, een eer die slechts voorbehouden is aan de allergrootsten in de scene. Sefa liet zien waarom zijn muziek resoneert bij zoveel mensen. Met de eerste beats zette hij de toon voor wat een onvergetelijke set zou worden. De combinatie van zijn orkest, visuele effecten, vuurwerk en natuurlijk de onstuitbare beats zorgden voor extase. ‘Dat landde goed bij heel veel mensen,’ vertelt Sefa. ‘Ik had echt het gevoel dat de mensen in het publiek in een andere dimensie werden gezogen.’

Betoverend

Dat gold ook voor hemzelf. ‘Het publiek transformeerde voor mij in een levend organisme, in één ding. Het is betoverend dat je daar één mee bent en je ze als een soort dirigent kan begeleiden. Dan ben je de dirigent van 70.000 mensen. Dat voelt geweldig.’

Defqon.1 is het grootste festival voor de hardere stijlen ter wereld. ‘Het mekka van de harddance, een soort jaarlijkse bedevaart voor de fans,’ zegt Sefa. ‘Daar moet je zijn geweest. Daar ervaar je de harddance op de beste manier. Er komen meer dan honderd nationaliteiten bij elkaar, mensen uit onder meer Zuid-Amerika, Zuid-Korea en Australië, die een heel jaar sparen om erbij te kunnen zijn. Daardoor is het met geen enkel ander festival te vergelijken, ook vanwege de spectaculaire end show op zaterdag en de closing ceremony op zondag.’

De vrijdagavond van Defqon.1 2024 zal in ieder geval herinnerd worden als de avond waarop Sefa het festival naar grote hoogten bracht. Zijn performance was een bewijs van zijn groei als artiest en zijn impact op de scene. Voor de aanwezigen en de dj zelf was het een magische ervaring die ze niet snel zullen vergeten. ‘Er is magie op Defqon.1, de sfeer is nergens anders zo goed,’ besluit hij. ‘Het was een bijna religieuze ervaring.’

Sefa’s show

Hier is Sefa’s set op Defqon.1 te zien, met als afsluiter zijn nieuwe track Symphony Of Life met D-Block & S-te-Fan. Dit najaar volgt in Nieuwe Revu een groot interview met Sefa.