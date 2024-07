Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 29ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Exclusief interview met Hans Teeuwen

Het is alweer ruim twee jaar terug dat Hans Eduard Marie Teeuwen (57) zijn publiek opschudde in het theater, maar uit het nieuws is hij nooit. Zo was laatstop internet te zien hoe hij Femke Halsema imiteerde, waarna niet minder dan zes agenten zijn huis binnenvielen omdat er een luchtbuks op tafel lag. Teeuwen zorgt altijd voor ophef en dat zal niet minder zijn als Videoland vanaf 19 juli zijn detective Jackson & Malone uitzendt.

Leon Verdonschot: hoofddoekjes brengen kopzorgen

In het spoor van de discussie over de term ‘omvolking’ kwam een oude discussie terug in het parlement en daarmee de samenleving: die over hoofddoekjes. En de vraagwaar ze voor staan: onderdrukking, of juist keuzevrijheid. Onze columnist Leon Verdon-schot stelt: voor beide.

AI-peetvader waarschuwt de mensheid

In mei vorig jaar zorgde de Brits-Canadese computerwetenschapper Geoffrey Hintonvoor ophef door op te stappen bij Google en aan te kondigen dat hij de mensheid voortaan wil waarschuwen voor de vele gevaren van artificiële intelligentie. Met de Amerikaanse verkiezingen op komst ziet de peetvader van de AI, zoals hij vaak genoemd wordt, grote gevaren voor de democratie.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

De gedoemde gitaristen van Fleetwood Mac

Van de buitenkant lijkt het een droombaan: gitarist zijn in een topband als Fleetwood Mac, maar de realiteit was compleet anders. Of ze nou Peter Green, John McVie, Lindsey Buckingham, Jeremy Spencer, Bob Welch, Danny Kirwan of Bob Weston heetten, de een na de ander ging voor de bijl. Verslavingen, echtscheidingen, sektes, psychoses, zelfmoord; geen enkele gitarist kwam er ongeschonden uit.

10 jaar MH17: de wond die niet geneest

Terwijl op de grond Oekraïense rebellen in gevecht waren met het leger van Poetin, boorde in het luchtruim boven de Donetsk een Russische buk-raket zich op17 juli 2014 in de Boeing 777 van Malaysia Airlines die op dat moment van Schiphol naar Kuala Lumpur vloog. Niemand van de 298 inzittenden van vlucht MH17, onder wie 196 Nederlanders, overleefde de crash. Tien jaar na dato zijn de daders aangewezen en veroordeeld, maar zit geen van hen vooralsnog achter tralies. En ligt de gapende wond bij de nabestaanden nog altijd open.