Van 0 naar 100: dit zijn de snelste straatlegale auto's

Het is leuk en wel om over de topsnelheid van je auto op te scheppen, maar in de praktijk zullen er weinig (of misschien wel helemaal geen) momenten zijn waar je daadwerkelijk kunt pieken. Als je de snelheid van je auto echt wil ervaren, dan moet je letten op de acceleratie. Met een noodgang wordt je gelanceerd naar duizelingwekkende snelheden. Hieronder een overzicht van de snelst accelererende straatlegale auto’s.

Porsche 911 Turbo S - 2,7 seconden

De Porsche 911 (992) Turbo S is een lachwekkend snelle machine. De vierwielaangedreven rangetopper van de iconische 911-serie schiet dankzij een 650 pk sterke zespitter in 2,7 seconden naar de 100 km/u. Althans, volgens de fabrikant. Er zijn mensen die het in 2,1 seconden voor elkaar hebben gekregen. Duitse bescheidenheid…

Tesla Model X Plaid - 2,6 seconden

Het lijkt een onmogelijk taak om 2,5 ton binnen 3 seconden naar de 100 km/u te schieten, maar toch krijgt Tesla het voor elkaar met de Model X. De razendsnelle Plaid-versie met 1.020 pk klaart de klus in 2,6 seconden. Zelf proberen? Je vindt tweedehands Tesla’s tegenwoordig al voor minder dan een ton.

Porsche 918 Spyder - 2,6 seconden

De Porsche 918 Spyder is een serieuze hypercar. De plug-in hybride (jaha!) was voor zijn tijd zeer geavanceerd en nam het op tegen de Ferrari LaFerrari en McLaren P1. Porsche meent dat hij in 2,6 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert, maar ook hier geldt dat er in de praktijk een halve seconde vanaf gesnoept kan worden.

Lamborghini Revuelto - 2,5 seconden

De eerste Lamborghini met een stekker stelt niet teleur. De meer dan 1.000 pk sterke hybride V12 gelegen achterin de Revuelto helpt deze flitsende bolide in 2,5 seconden de 100 km/u aan te tikken.

Donkervoort F22 - 2,5 seconden

Wat dat kleine kikkerlandje allemaal voor elkaar krijgt. In Lelystad weten ze wel van wanten, want de nieuwe Donkervoort F22, de opvolger van de D8 GTO, ramt dankzij een 500 pk sterke Audi-vijfcilinder en het laagste gewicht ooit voor een productieauto (730 kg) in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u.

Ferrari SF90 - 2,5 seconden

Een V8, drie elektromotoren, vierwielaandrijving en 1.000 pk: dat is de Ferrari SF90 Stradale. Het bliksemsnelle vlaggenschip van de Italiaanse sportwagenfabrikant brengt vriend en vijand aan het bibberen. Hij sjeest in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u. De afgetrainde XX-variant doet het zelfs in 2,3 seconden.

Bugatti Chiron Super Sport - 2,4 seconden

De Bugatti Chiron Super Sport heeft een begrensde topsnelheid van 440 km/u – slechts 43 km/u minder dan de 300+-versie die 483 km/u haalt. Maar wist je dat de Super Sport ook een topper is in accelereren? In 2,4 seconden zit je aan de 100 km/u.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach - 2,2 seconden

De volledig elektrische Porsche Taycan is in standaardvorm al een rappe wagen, maar als Turbo GT, met het Weissach Package, is het hek helemaal van de dam. In 2,2 seconden overschrijd je de magische grens.

Tesla Model S Plaid - 2,1 seconden

Tesla stunt maar al te graag en de Model S Plaid is daarvan het schoolvoorbeeld. In deze bizarre uitvoering weet de milieubewuste gezinswagen in 2,1 seconden van 0 naar 100 km/u te zoeven.

Lucid Air Sapphire - 1,9 seconden

Wat Tesla kan, kan Lucid ook. De nieuwkomer op de EV-markt heeft met de Air een waanzinnig fraaie, luxe auto ter wereld gebracht, die ook nog eens gruwelijk snel blijkt te zijn. Wie de Sapphire aan de haak slaat, kan rekenen op een 1.251 pk sterke aandrijflijn waarmee de Air in minder dan 2 seconden van 0 naar 100 km/u knalt.

Rimac Nevera - 1,9 seconden

Rimac timmert als een gek aan de weg. De Kroatische supercarfabrikant, die louter EV’s maakt, gaat inmiddels verder als joint venture met Porsche en Bugatti en daar is één reden voor: de Nevera. De onvoorstelbare snelle bliksemschicht wordt aangedreven door elektromotoren die samen 1.914 pk produceren en de wagen in 1,9 seconden naar de 100 km/u vuren.

Dodge Challenger SRT Demon 170 - 1,66 seconden

De Dodge Challenger SRT Demon 170 is een huiveringwekkend slotakkoord van de Challenger. Dodge voorziet een speciale, voor de dragstrip geprepareerde versie van de Challenger van 1.039 pk om deze de snelste productieauto ooit te maken. Het monsterlijke gevaarte katapulteert in 1,66 seconden van 0 naar 100 km/u.