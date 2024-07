Leon Verdonschot: 'Dick Schoof moet nú kleur bekennen: Hongarije boycotten of niet?'

'De VVD en NSC willen Orbán boycotten wegens zijn gesprek met Poetin, BBB en PVV willen dat niet. Welke kant kiest premier Schoof?'

Beste Dick Schoof,



Nou, daar gaat u: de eerste beer op de weg duikt op.

Wat is het geval? Hongarije is dit half jaar voorzitter van de Europese Unie. Er is geen onwaarschijnlijker kandidaat voor die functie dan dat land op dit moment, onder Viktor Orbán. Hij is de grote stoorzender van de EU, de ultieme vertrager. Zijn land zou eigenlijk niet eens meer in de EU moeten zitten. Maar ja. De voorzittersfunctie rouleert, en zoals dat ook gaat bij Russisch Roulette: je kunt een paar keer geluk hebben, maar ooit klinkt de kogel.

Sommige landen dachten: misschien gaat het nog meevallen. Het is immers slechts een symbolische functie, geen inhoudelijke. Misschien houdt hij zich in.

Maar het is geen toeval dat Orbán zo goed kan opschieten met types als Donald Trump en Geert Wilders: dit zijn geen mannen die zich inhouden. Ze hebben wel een ijskast voor hun opvattingen en een teleprompter om zich aan een tekst te houden, maar al snel raken ze verveeld, en voor je weet het gaan ze improviseren of tikt hun duim het X-logo op hun smartphone in, en dan is het gedaan met het inhouden.

Orbán begon als voorzitter van de EU aan een eigen ‘vredesmissie 3.0’. Het betekende dat hij langsging bij de Chinese leider Xi Jinping en zelfs bij Vladimir Poetin. Hij besprak onder meer ‘vredesonderhandelingen’ tussen Oekraïne en Rusland. Wanneer iemand het heeft over ‘vredesonderhandelingen’ moet je extreem op je hoede zijn, want dat betekent: capitulatie. Het betekent dat je werkelijk gelooft dat Poetin zijn opmars hierna stopt. Het betekent ook dat je de bewoners van bijvoorbeeld Krim en Donbas een leven lang gruwelijke onderdrukking toewenst. Poetin heeft voor die agenda ook in Nederland zijn vazallen ter rechterzijde (Baudet, bijvoorbeeld), maar ook zijn nuttige idioten ter linkerzijde, zoals de op andere terreinen zo scherpe Marianne Thieme en Ewald Engelen. Orbán is niet naïef zoals zij dat helaas zijn, maar ronduit kwaadaardig, en hij misbruikt zijn tijdelijke functie om te praten met de man die tien jaar geleden 196 Nederlanders uit de lucht liet schieten.

Dat mag hij niet onbestraft doen, vinden veel EU-landen terecht (waaronder niet toevallig landen als Polen en de Baltische staten, voor wie de dreiging van Rusland dagelijkse realiteit is). Dus stellen ze sancties voor: ze bezoeken geen bijeenkomsten in Hongarije meer. Ook Nederland zal hier een positie moeten bepalen. U bent een marathonloper, maar voor deze beer op de weg kunt u niet wegrennen. Je doet als land mee aan de boycot, of je doet het niet. Beide keuzes zijn veelzeggend. De VVD en NSC zijn voor, de BBB en PVV zijn tegen. Dat laatste is logisch: de PVV zit in Europa inmiddels in dezelfde fractie als de partij van Orbán.

Dus wat wordt het kabinetsstandpunt? Dat van de VVD en NSC? Of dat van de PVV, vriend van Orbán, die weer een vriend is van Poetin?

Tot nu toe bent u nog wat kleurloos. Dat kan snel afgelopen zijn: nu moet u kleur bekennen.