Bart Nijman: 'Wie houden we voor de gek? Kabinet-Schoof is een democratische dodenrit'

Het kabinet-Schoof is geïnstalleerd, heeft een polemische start gemaakt in het eerste debat en is meteen op reces vertrokken. Ook zonder debatten hoor je de tijdbom tikken.

Minister van Defensie Ruben Brekelmans, bovenmatig beloond voor jarenlang knechtjesgedrag in de VVD-fractie, wist niet hoe snel hij in Oekraïne de Nederlandse steun uit moest spreken. Prima, maar niet wat de kiezers van de grootste partij per se wilden, toch? Daarna ging MinBuZa Caspar Veldkamp (NSC) tegen de zin van een deel van de coalitie in gesprek met Hongarije, waar Viktor ‘vriend van Wilders’ Orbán zich schuldig had gemaakt aan de verboden wens voor vredesbesprekingen.

Veldkamp deed streng tegen de Hongaarse ambassadeur door het EU-mantra te herkauwen dat Brussel namens de lidstaten handelt, niet andersom. Zijn partijgenoot Rosanne Hertzberger had in de tussentijd op LinkedIn alvast kenbaar gemaakt hoe ‘het ongemak blijft’ over de samenwerking met een PVV die ‘gewoon doorgaat met ophitsen, haatzaaien, polariseren en ontregelen van het debat’.

Ze werd niet teruggefloten door partijleider Pieter Omtzigt, die op zijn beurt druk was om samen met Dilan Yesilgoz de twittertijdlijn van Wilders te patrouilleren op hen onwelgevallige uitingen. De VVD, die in het Monopolyspel dat deze coalitie is het vakje ‘ministerie van Financiën’ bezet, maakte tussendoor terloops bekend dat het geld op is. Een doorzichtige manier om andere partijen te laten bedelen voor hun plannen, waar deze zomer een regeerakkoord voor geschreven moet worden.

In de PVV-gelederen rommelt het ook. Staatssecretaris Zorg Vicky Maeijer is in haar nieuwe rol niet meer tegen transgenderbehandelingen voor minderjarigen. Terwijl uit rapporten en parlementaire besluiten in andere landen steeds duidelijker wordt op welke onwetenschappelijke en irrationele gronden deze twijfelachtige experimenten worden aangeboden, wil dit kabinet ze toch doorzetten. Terwijl de PVV-fractie voor een motie stemde die deze ingrepen moest stoppen, zei ze dat ‘een ander standpunt haar als kabinetslid past’.

Dat riekt naar kartelpolitiek. En ja, zo werkt de echte wereld, maar geldt dat ook zo voor de PVV-stemmer die jarenlang gewend was dat Geert Wilders overal lekker tegen kon zijn? Op hun beurt lijkt de grootste partij zelf nog weinig uit het vuur te slepen. Tegen de islam wordt niets ondernomen en de asielinstroom, een speerpunt, gaat vooralsnog ongehinderd verder. Een uitzondering bedingen in Brussel zal moeilijk worden en kan sowieso jaren duren.

Over Brussel gesproken: bij gebrek aan geschikte (PVV-) kandidaten krijgt überopportunist Wopke Hoekstra van dit kabinet een nieuwe termijn als Eurocommissaris. De kiezer kan wel anders gestemd hebben, dat wil niet zeggen dat er iets verandert en ook onderling lijkt het nu al ieder voor zich in het samenraapsel van Dick Schoof.

Jongens, wie houden we voor de gek? Dit kabinet is een democratische dodenrit. De enige vraag is wie voor de begrafenis moet betalen.