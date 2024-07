Luuk Koelman: 'Maar liefst 28 condooms krijgt elke atleet in het olympisch dorp uitgedeeld'

'In het olympisch dorp geldt slechts één regel: what happens in the village, stays in the village'

Olala! Parijs, de stad der liefde. Tijdens deze editie van de Olympische Spelen deelde de organisatie 300.000 condooms uit aan de 10500 atleten die het olympisch dorp bevolken. Dat zijn maar liefst 28 condooms per atleet.

En aangezien je met zijn tweeën slechts één condoom nodig hebt, kun je als olympiër dus maar liefst 56 keer beschermd van bil – en dat in de slechts zeventien dagen die de Spelen duren. Oftewel 3,2 keer per dag. Dat lijkt misschien een bijna onmogelijk aantal (zelf voel ik de onderrug al opspelen, enkel bij de gedachte), maar alle atleten verkeren nu eenmaal in topconditie. Strakke spieren, soepele heupen.

Maar dat niet alleen. De atleten maken ook nog eens massaal gebruik van de dating-app Tinder. Echt, dit verzin ik niet. De Tinder Olympics worden de Parijse Spelen al genoemd. Let wel, door de atleten zelf, hè. En gelijk hebben ze. Dit is hét moment om te pieken. Ga maar na, een beetje olympiër kruipt in de vier jaar vóór de Spelen elke avond om negen uur zonder seks zijn bed in. Om vervolgens als een afgetrainde hengst (of merrie) in het olympisch dorp te arriveren. Bevolkt door gelijkgestemden uit andere takken van sport, die je anders nooit tegenkomt. Stuk voor stuk in het bezit van een mooi, strak afgetraind lijf. Jazeker, het olympisch dorp is een meer dan tienduizend zielen tellende cocon waar slechts één regel geldt: what happens in the village, stays in the village.

Er zal dus niet veel over geschreven worden in de media, maar al die seksuele escapades zijn een ingewikkelde olympische paringsdans in dit walhalla van de happy few. Mannelijke atleten willen traditiegetrouw geen seks voor de wedstrijd. Immers, ejaculeren gaat ten koste van het testosterongehalte en verslapt de spieren. Bij vrouwen is het precies andersom. Seks verhoogt bij hen juist de testosteronproductie, waardoor sportieve prestaties verbeteren. Dat geeft de term golddigger in ieder geval een nieuwe, positieve connotatie. Het betekent ook dat je als topatlete alles doet voor goud en dus onverzadigbaar bent in aanloop naar de finale.

Daarom worden afwegingen gemaakt, agenda’s getrokken en wedstrijdschema’s vergeleken. Veel mannelijke atleten kiezen eieren voor hun geld, vooral degenen die weten dat ze toch geen kans maken op een medaille. Want waarom dik twee weken celibatair in je Parijse bedje liggen om uiteindelijk als een-na-laatste te eindigen op de marathon, als je ook woest snuivend klaar kunt komen tussen de borsten van een hete beachvolleybalster? Iedereen blij, want zij kan al dat testosteron weer goed gebruiken om straks nóg harder te serveren.

Daarom houd ik van de Spelen. Seks maakt topsporters zoveel menselijker. Kijk tijdens de afsluitende ceremonie maar eens hoe stralend iedereen erbij loopt. Allemaal zijn ze heerlijk van bil gegaan. En zo hoort het ook tijdens de Olympische Spelen. Meedoen blijft belangrijker dan winnen.