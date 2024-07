Nieuwe Revu's kijktip: 'Dirty Pop: the Boy Band Scam'

Toen dat aan het licht kwam, donderde de hele constructie in elkaar. Lou was een volksjongen uit Queens met een bedrijf in zeppelins. Toen hij hoorde hoeveel geld New Kids on the Block verdiende, verschoof zijn interesse naar boybands. Hij richtte The Backstreet Boys op en nam de jongens persoonlijk onder zijn hoede.

Toen bleek dat niemand in Amerika interesse toonde, lanceerde hij de band in Duitsland. Van daaruit volgde wereldsucces. Het aardige van de docureeks Dirty Pop is dat je snapt waarom iedereen erin tuinde. Pearlman was slim, werkte keihard en had een geweldig instinct. Hij was ook een aardige vent en een vaderfiguur voor de arbeidersjongens die hij in zijn vele bands zette. Tot ze hun contracten eens goed gingen lezen en ontdekten dat zij de kruimels kregen en Lou de hoofdprijs.

Dirty Pop: the Boy Band Scam staat nu op Netflix.