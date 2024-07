4 redenen waarom een Sim Only abonnement een goed telefoon abonnement is

Steeds meer mensen kiezen tegenwoordig voor een Sim Only abonnement. In veel gevallen kan een Sim Only abonnement namelijk voordeliger zijn dan andere abonnementen. Maar waarom kiezen meer mensen voor een Sim Only en is dit eigenlijk echt een goede keuze? In dit artikel zullen we dit aan je uitleggen aan de hand van vier redenen en wellicht kies jij volgende keer ook wel voor een Sim Only abonnement.

Kostenbesparing

Een van de grootste voordelen van een Sim Only abonnement is dat het kostenbesparend kan zijn. Bij een Sim Only abonnement betaal je namelijk alleen voor het abonnement zelf en niet voor het toestel. Hierdoor kunnen de maandelijkse kosten lager zijn dan wanneer je ook een toestel bij het abonnement kiest. Dit is een handig abonnement voor mensen die graag geld willen besparen en hun geld liever aan andere dingen willen uitgeven.

Met een Sim Only abonnement mag je zelf bepalen hoe groot je je bundel wilt hebben. Hierdoor heb je zelf de controle over wat je kunt verbruiken, waardoor je niet betaalt voor dingen die je niet gebruikt. Daarnaast zijn Sim Only abonnementen vaak maandelijks opzegbaar, waardoor je flexibel kunt zijn en kunt overstappen naar een goedkoper abonnement als dat nodig is.

Flexibiliteit

Een ander groot voordeel van een Sim Only abonnement is dat het flexibiliteit biedt. Omdat je niet vastzit aan een langdurig contract met een toestel, kun je gemakkelijk overstappen naar een andere provider of een ander abonnement als dat beter bij je gebruik past. Veel mensen vinden namelijk de vrijheid fijn dat ze zelf kunnen kiezen hoeveel en wanneer ze hun bundel gebruiken

Met een Youfone Sim Only abonnement bijvoorbeeld, kun je kiezen uit verschillende bundels met belminuten, sms'jes en data. Hierdoor kun je je abonnement helemaal afstemmen op jouw gebruik. Daarnaast biedt Youfone voordelige tarieven en een goede service, waardoor je altijd kunt rekenen op een kwalitatief abonnement.

Geen BKR-registratie

Een andere reden om te kiezen voor een Sim Only abonnement is dat je geen BKR-registratie krijgt wanneer je een abonnement afsluit. Bij een abonnement met toestel wordt het toestel namelijk gezien als een lening, waardoor je al snel een BKR-registratie krijgt als je een duur toestel kiest. Met een Sim Only abonnement hoef je hier geen rekening mee te houden. Hierdoor krijg je geen extra financiële verplichtingen en loop je geen risico op een negatieve BKR-registratie.

Milieuvriendelijker

Tot slot kan een Sim Only abonnement ook een milieuvriendelijkere keuze zijn dan een abonnement met toestel. Je schaft namelijk geen nieuw toestel af bij het abonnement. Hierdoor kan jouw keuze bijdragen aan het verminderen van de elektronische afvalberg. Daarnaast kun je langer met je huidige telefoon doen, waardoor je minder snel een nieuw toestel hoeft aan te schaffen en oude telefoons kunt recyclen of doorverkopen.