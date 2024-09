Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 35ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Revu VS. ChatGPT

AI is onstuitbaar op weg om de traditionele journalistiek de nek om te draaien. Toch? Maar is dat wel zo? Nieuwe Revu neemt in vier hoofdstukken de handschoen op tegen ChatGPT. Oordeelt u vooral zelf.

Acteur Raymond Thiry: 'Ik ben geen zeikerd'

Na een halve carrière in betrekkelijke anonimiteit te hebben geopereerd, werd Raymond Thiry (64) op basis van enkele sterke karakterrollen alsnog een bekende acteur. En het succes duurt voort: komende weken weer twee nieuwe films plus een grote carrière- prijs. Wat is de Methode Thiry? ‘Het leuke van film is dat je niet heel veel hoeft te doen.’

Groot interview met Birgit Schuurman

Stilstaan is veilig, maar struikelen is beweging. Birgit Schuurman (47) vindt dat er schoonheid zit in het bijna vallen, in het schrikmoment, in de poging om niet te vallen. Daarom gaf de zangeres en actrice haar nieuwe album en gelijknamige theatershow die titel mee. Vallen en weer opstaan, verliezen en weer vinden. Struikelen maar!

Tom Hagen: slachtoffer of leugenaar

In het najaar van 2018 vond in een stadje bij Oslo het grootste Noorse misdaadmysterie ooit plaats. De vrouw van een multimiljonair verdween uit haar eigen huis en is nooit gevonden. De ene plottwist was sindsdien spectaculairder dan de vorige en de zaak-Lørenskog werd wereldnieuws. ‘Mensen praten erover aan de keukentafel, in het café, bij het avondeten.’

Spinning

In Zuid-Afrika kunnen ze er geen genoeg van krijgen: heel hard rondjes draaien in afgetrapte en opgevoerde barrels, oftewel spinning. Sterker nog, de kersverse minister van Sport kondigde deze zomer aan dat spinnen wat hem betreft rugby van de troon gaat stoten als de belangrijkste sport van het land.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

De introductieweken voor studenten

Ooit stond studeren synoniem voor ‘de mooiste tijd van je leven’. Je ging op kamers en vervolgens zuipen tot de zon weer opkwam. En niemand die er wat van zei want hoera, je was volwassen. Das war einmal. Anno nu zijn studen- tenkamers zo duur dat de meesten ervoor kiezen om in Hotel Mama & Papa te blijven wonen. Bovendien moet je elk woord op een goudschaaltje afwegen, want voor je het weet zeg je iets grensoverschrijdends en word je door de wokies voor het volkstribunaal gesleept. Gelukkig staat er nog één studententraditie fier overeind: de introductieweken. Een overzicht.