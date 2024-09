Leon Verdonschot: 'Oud-minister Jan Pronk noemde de aanval op Hezbollah 'laf''

'Laf zou zijn wanneer Israël zich níét zou verdedigen tegen zijn vijanden. Dan bestaat het land morgen niet meer'

Beste oud-minister Jan Pronk,



Ik zag dat er een nieuw boek uit is waarin een jonge ontwikkelingsfilosoof met u in gesprek gaat. In de promotekst wordt nog eens aangehaald hoe u vaak genoemd werd in de tijd dat het PvdA-establishment uw bloed wel kon drinken: ‘het geweten van links’. Ik ben benieuwd. Uw boek De kritische grens over de mondiale kloof tussen arm en rijk las ik destijds met veel interesse en instemming.

Tot zover de complimenten. Ik zag namelijk ook een bericht waarin u zich uitspreekt over de recente aanvallen van Israël op terreurorganisatie Hezbollah. Zeer spectaculaire aanvallen waren dat, waarbij eerst duizend piepers ontploften in het gezicht van Hezbollah-terroristen, en een dag later nog een keer vele portofoons. De operatie die eraan vooraf is gegaan, is ongekend vernuftig. Hezbollah bestelde de apparatuur bij een bedrijf in Taiwan, maar Israël had in Hongarije een nepbedrijf opgericht met dezelfde naam. Al twee jaar geleden begon dat bedrijf piepers en portofoons met explosief pentriet in de batterij te verschepen naar Libanon. Twee jaar lang liepen de eerste Hezbollah-leden dus zonder het te weten rond met een bom op zak. Ik denk dat zowel Jason Bourne als James Bond ademloos naar deze operatie heeft gekeken. De reden dat Hezbollah-leden apparatuur gebruiken die qua achterlijkheid naadloos aansluit bij hun overtuigingen, is het feit dat Yahya Ayyash, hoofd bommenmaker van Hamas, in 1996 een mobiele telefoon gebruikte die explodeerde in zijn handen. Het was zijn laatste bom. Sindsdien vrezen islamitische terroristen mobieltjes, alsof het vrije vrouwen zijn. Precies dat is dan ook het doel van Israël: paniek, angst, verdeeldheid en paranoia zaaien onder de terroristen van Hamas en Hezbollah.

U bent het daar niet mee eens. U noemde de aanval op Hezbollah, dat net als Hamas Israël en al haar inwoners volledig wil vernietigen, op uw sociale media ‘pure staatsterreur’. U schrijft ook: ‘Premier Schoofs: kijk niet weg.’ Beste Jan Pronk, u gold niet alleen lang als het geweten van links, maar ook als het geweten van de alcohol-industrie, dus wellicht was u net weer dronken tegen een paaltje aan geknald, maar onze premier heet Schoof.

Ook vroeg u zich af hoe westerse regeringen zouden reageren als ‘deze laffe aanval hun eigen burgers had getroffen’. Ik neem aan: woedend. Maar het punt is: dit was geen laffe aanval op burgers. Dit was een zeer gerichte aanval op terroristen. Het geringe aantal slachtoffers búíten Hezbollah-leden is daar het bewijs van.

De kritiek op Israëls operatie tegen Hamas is: disproportioneel. Te veel onschuldige burgerslachtoffers. Te veel vernietiging van infrastructuur en woningen.

Welnu, dan voert Israël een aanval uit op de terroristen van Hezbollah die alléén maar is gericht op die terroristen zelf, waarbij nauwelijks andere slachtoffers vallen (ook omdat ze niet de kans kregen onschuldigen als schild te gebruiken, zoals ook Hamas altijd doet), waarbij geen enkele infrastructuur of woning is geraakt. Chirurgisch precies, doelgericht. En ook dat mag dan niet van u. Dat noemt u ‘laf’.

Laf zou zijn wanneer Israël zich níét zou verdedigen tegen zijn vijanden. Dan bestaat het land morgen niet meer. Ik kan me niet voorstellen dat u dat wil. Of eigenlijk: ik wíl het me niet voorstellen.