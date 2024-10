Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 41ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Ex-parlementariër: Nilüfer Gündogan

Nooit eerder verdwenen er zoveel leden uit de Tweede Kamer als na de laatste verkiezingen. In een nieuwe serie interviewt Leon Verdonschot de meest markante ex-parlementariërs over hun lessen uit de politiek, en over hun leven tijdens en erna. Deze week deel 2: Nilüfer Gündogan (47), die van 2021 tot 2023 in de Tweede Kamer zat. Eerst voor Volt, na een jaar als onafhankelijk Kamerlid. ‘Mark Rutte toonde in heel korte tijd meer interesse in me dan Laurens Dassen ooit heeft gedaan.’

Spoorloze Cryptoqueen

Deze herfst verschijnen er weer nieuwe afleveringen van de BBC-podcasthit The Missing Cryptoqueen. De Bulgaarse hoofdpersoon Ruja Ignatova is de meest gezochte vrouwelijke crimineel ter wereld, maar er gaan sterke geruchten dat ze werd vermoord in opdracht vaneen Bulgaarse maffiabaas. ‘Toch zegt iets in me dat dit verhaal nog niet klaar is. Het moordscenario zou iets te veel mensen goed uitkomen.

Boycot-Profiteurs

Ondanks sancties en boycots door de meeste producenten is er nog steeds een levendige handel met Rusland, ook vanuit de Lage Landen. Terwijl het bommen regent op Oekraïne, profiteren Nederlandse en Belgische ondernemers van de twijfelachtige handel. Lampen uit Eindhoven, Belgische luiers en tractors uit Friesland worden probleemloos geleverd. ‘Wat we doen is erg cool, we zijn er trots op.

Tina Nijkamp: ‘Tv gaat heel erg om macht’

Jarenlang was Tina Nijkamp (52) in de televisiewereld vooral achter de schermen actief, maar langzaam maar zeker treedt ze steeds vaker op de voorgrond als kenner van het genre. Haar vele optredens voor de camera’s, een column in De Telegraaf en een onvermijdelijke podcastspelen daarin een voorname rol.

Suppende Moslima's

Op de voorgrond ziet u een moskee in aanbouw, maar daar gaat dit verhaal niet over. Daarachter ziet u enkele onooglijke flatgebouwen van Ülken, een Kazachstaans dorpje van iets meer dan duizend zielen. Ook daar gaat dit verhaal niet over. Waar dan wel over? Over die kale vlakte tussen het dorp en het Balkasjmeer. Want op die plek wil Kazachstan zijn eerste kerncentrale gaan bouwen. En de dorpelingen zijn er doodsbang voor.