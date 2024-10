Bart Nijman: 'Amsterdam rolde de rode loper uit voor gemaskerde, agressieve en handtastelijke Hamas-lovers'

'Burgemeester Halsema zelf vond dat de herdenking van 7 oktober ‘niet volledig uit de hand liep’

Het waren niet eens zozeer de gemaskerde, aan vlaggen trekkende, verf gooiende, bejaarden belagende en kankerjoden roepende Hamasfans die een mens boos en bezorgd maken. Veel erger zijn de apologeten die glunderen dat deze smerigheid ‘goed verlopen’ is.

Zoals Frans Timmermans, die opgetogen twitterde dat Halsema de boel goed bij elkaar gehouden heeft en dat heel Nederland trots op haar mag zijn. Trots op een burgemeester die steeds dezelfde fout maakt. Halsema zelf constateerde dat het op 7 oktober ‘niet volledig uit de hand liep’ tegen vreedzame herdenkers van terreur tegen Israël. O gelukkig. Het ging maar een klein beetje mis. 7 oktober herdenken zonder tegengeluid, dát had ze pas ongepast gevonden.

Het excuus is dat een tegendemonstratie binnen hoor- en zichtafstand van hun doelwit mag protesteren. Je ideologische opponent moet toch kennis kunnen nemen van je genocidale leuzen, nietwaar? Hoe moeten ze anders weten dat je ze haat en doodwenst, toch?

Opvattingen kun je niet verbieden, maar je kunt wel voorkomen dat die opvattingen – gemaskerd en handtastelijk, verfbommen paraat – persoonlijk bezorgd worden tijdens een herdenkingsmoment. Als er geen politie was geweest, waren onschuldige mensen gewond geraakt.

De tegendemonstratie richtte zich niet eens tegen een demonstratie. De Israël-ondersteunende bijeenkomst was een herdenking, vreedzaam en beschaafd, van bloedstollende terreurdaden tegen burgers. Zoals de opening van het Holocaustmuseum in maart ook geen demo was, maar een ceremonie. Een plechtigheid zelfs. Ook toen ging het smerig mis en dat had voldoende grond moeten zijn om de Hamas-lovers ditmaal weg te houden.

Belaagde bezoekers van de herdenking op de Dam konden ditmaal echter de rode verf uit hun haren en kleding spoelen, maar voor hen had Timmermans geen tweetje. De dader van het verfwerpen is een docente Engels en promovenda aan de Universiteit Utrecht, en bekladde al eerder een Israëlisch centrum in Nijkerk. Namens Extinction Rebellion.

Dit is steeds het patroon: belagers uit de wetenschap en het extreemlinkse activisme hebben een streepje voor bij linkse bestuurders. Die mogen nét iets verder gaan. Vergelijk het met demo’s waar prinsenvlaggen wapperden (maar waarbij nul mensen zijn belaagd). Op zulke moment zijn PvdA en GroenLinks kartrekker van grote morele verontwaardiging en waarschuwingen over de terugkeer van het fascisme. Maar zodra het fascisme zich in de juiste clubkleuren hult...

Toen de antisemitische complotdenker David Icke op uitnodiging van (extreem)rechtse partijen zou komen spreken bij een manifestatie op de Dam in 2023 werd hem toegang tot het land ontzegd. Maar wanneer gemaskerde, agressieve en handtastelijke supporters van een genocidaal ‘verzet’ tegen Israël en de Joden een ‘tegendemonstratie’ aanvragen tegen een bedrukte herdenking van iets gruwelijks, rolt de gemeente Amsterdam de rode loper uit. Onder goedkeurende lof van Frans Timmermans, prediker van het fatsoen. Leg het mij maar uit.