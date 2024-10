Leon Verdonschot: 'Faber krijgt helemaal niks voor elkaar en wélke minister wil dat nou?'

'De asielminister maakte een fout en verklaarde: ‘Ik was op dat moment niet scherp', maar op welk moment eigenlijk wél?'

Beste Marjolein Faber,



De PVV ging de verkiezingen in met de belofte dat streekziekenhuizen open zouden blijven. Inmiddels hebben we een PVV-minister van Volksgezondheid (Fleur Agema), maar is duidelijk dat het streekziekenhuis Zuyderland in Heerlen wordt ontmanteld. Wat heeft Agema binnengehaald? De belofte dat het in de toekomst misschien alsnog in Heerlen in ere wordt hersteld. Vast wel!

De PVV ging de verkiezingen in met de belofte dat overal weer 130 kon worden gereden, omdat de stikstofcrisis immers niet bestaat. Inmiddels hebben we een PVV-minister van Verkeer (Madlener), en wat heeft Madlener binnengehaald? Dat er nu een onderzoek komt naar het mogelijk weer 130 rijden op vier stukjes A6, A7 en A37, van ieder gemiddeld 30 kilometer. Lekker scheuren!

De PVV ging vooral de verkiezingen in met het onderwerp waar u nu verantwoordelijk voor bent: migratie, met name asiel. Hoe gaat het tot nu toe? U wilde borden bij azc’s met de tekst: ‘Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer’, want die had u in Denemarken gezien, en dat vond u wel een sterke tekst. Nadat bleek dat ze die borden in Denemarken helemaal niet hebben, blijkt nu ook dat ze er in Nederland niet komen, want niemand vindt het verder een sterke tekst.

U stuurde een briefje naar de EU omdat u wilt dat Nederland een uitzondering moet krijgen op asiel. Op die uitzonderingspositie zijn veel van uw plannen gebaseerd. Dat briefje van u was verkeerd geadresseerd, maar inmiddels heeft u antwoord: die uitzondering krijgt Nederland niet.

U vertelde vertegenwoordigers van de provincie dat de spreidingswet nog jaren van kracht zou zijn, maar dat blijkt niet waar te zijn. ‘Dat was een fout van mij, een verkeerde voorstelling van zaken,’ zei u tegen de Tweede Kamer. Hoe kwam dat? Door ‘vermoeidheid’, verklaarde u. Waarvan precies? ‘Ik was op dat moment niet scherp,’ zei u ook. Op welk moment eigenlijk wél?

Natuurlijk weet ik dat de PVV problemen niet wil oplossen, want wat je oplost, kun je niet meer agenderen. Ook hier was Donald Trump een inspirerend voorbeeld, de man die een oplossing voor de problemen aan de grens met Mexico tegenhield, want dan was hij zijn belangrijkste verkiezingscampagnethema kwijt. En voor de PVV, zoveel is inmiddels duidelijk, loopt de verkiezingscampagne altijd door, zelfs wanneer de PVV zelf regeert. Maar wie wil nou als minister helemaal niks voor elkaar krijgen?

Een goede politiek adviseur zou helpen. Maar de politiek adviseur die u wilt, is niet welkom op het ministerie, omdat hij nog steeds niet door de screening van de geheime diensten is gekomen. Die linkse D66-geheime diensten toch ook!

Heeft u dan nu een andere? Dat is nogal onduidelijk, bleek deze week, toen De Telegraaf daarnaar vroeg. Uw adviseur is ‘op vakantie’, stelde u. Dat bleek niet te kloppen. Toen De Telegraaf u daarmee confronteerde, zei u: ‘Dan is hij waarschijnlijk terug. Dat was mijn informatie.’

Misschien moet u een bord op zijn kamer zetten. Dat er wordt gewerkt aan zijn terugkeer. Dat schijnen ze in Denemarken ook te doen.