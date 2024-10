Sébas Diekstra: ’The Voice-coaches die zichzelf nu al in de media aanbieden die willen te graag, dat vind ik gevaarlijk’

Waarom gaan de gesprekken in medialand ineens weer over The Voice of Holland?

Ook wij dachten dat dat format zichzelf definitief de nek had omgedraaid doordat eigen medewerkers hun macht misbruikten om seks af te dwingen. Coach Ali B en bandleider Jeroen Rietbergen werden vervolgd, Marco Borsato niet wegens een gebrek aan bewijs. Buiten The Voice loopt nog wel een zedenzaak tegen de zanger. Twee aangiftes tegen regisseur Martijn N. werden geseponeerd. Genoeg ellende en grensoverschrijdend gedrag om dit programma op een donker kerkhof diep onder de grond te stoppen, zou je zeggen. Maar RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst heeft aangekondigd dat er in 2026 een nieuw seizoen komt van de talentenjacht. De terugkeer van The Voice stemt velen triest.

Wat is het gevolg van die aankondiging?

Iedereen heeft het er ineens druk mee in showbizzland. Er moeten vier coaches worden benoemd. Zangers en zangeressen dringen momenteel om voorrang en bieden zich al ellebogend en kontlikkend door het mediapark aan, wetend dat de rol van coach ettelijke tonnen euro’s met zich meebrengt. Zelfs good old Henny Huisman heeft laten weten dat RTL hem mag bellen. Maar er kwam nog veel meer los. Critici buitelen over elkaar heen om er iets van te vinden. RTL Boulevard-entertainmentdeskundige Eric de Munck – inderdaad, vanuit eigen RTL-stal dus – zegt: ‘Er zitten nog steeds mensen thuis met burn-outs, die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Er zijn echt nog steeds heel veel mensen die bij alleen al de naam The Voice koude rillingen krijgen, die er gewerkt hebben of eraan meegedaan hebben. Ik begrijp gewoon niet dat daar nu al sprake van is. Ik snap dat gewoon niet.’ Andere deskundigen wagen zich aan voorspellingen. Zo denkt kijkcijferkenner Tina Nijkamp dat de coaches meer een jurerende rol zullen krijgen, zodat de band tussen de coaches en de kandidaten kleiner wordt. The Voice houdt de gemoederen dus flink bezig in polderglamourland.

‘We weten helemaal nog niet met wie, wat en hoe’

Wat vindt The Voice of Holland van zichzelf?

‘Wij zijn heel erg trots op dit programma, hoewel het verschrikkelijk is wat er is gebeurd.’

Wat vinden wij van The Voice of Holland?

Wij zien een nieuw seizoen voor ons met alleen maar vrouwen. Vrouwelijke coaches, vrouwelijke muzikanten, vrouwelijke producenten, regisseurs, opnameleiders en cameramensen, zelfs louter zangeressen en geen zangers: een eerbetoon en fraai stuk respect richting de slachtoffers.

Wat vinden anderen van The Voice of Holland?

Sébas Diekstra - advocaat slachtoffers The Voice

‘Sinds het zogenaamde onderzoek – dat uiteindelijk geen onderzoek van enige betekenis bleek – is er niet veel veranderd. In die zin had RTL bij de bekendmaking van de terugkeer van The Voice heel wat uit te leggen: hoezo kan het programma nu wel terugkomen? Op geen enkele manier is duidelijk gemaakt waarom het risico op herhaling er nu niet meer zou zijn. Er is geen onderzoek waaruit scherp blijkt hoe het fout heeft kunnen gaan. En dus is het ook niet helder genoeg wat er allemaal zou moeten veranderen. In 2022 had ik contact met een oud-medewerkster van The Voice, die al eerder een melding had gedaan. De ‘loketjes’ waarbij je je kon melden en die zo goed zouden functioneren – dit ging om vertrouwenspersonen –, bleken niet te werken. Als de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag niet worden aangepakt en gewoon door mogen blijven werken, dan verandert er niks. Ik vind het lastig dat RTL zegt ‘het programma komt terug’, maar vervolgens geen verantwoording aflegt over hóé dan. Ik heb een aantal slachtoffers gesproken en sta momenteel nog vier van hen bij. Zij weten wél wat er fout is gegaan. Hun ervaringen kunnen leiden tot adviezen, die ervoor zouden kunnen zorgen dat die ‘loketjes’ en de mensen die moeten optreden, wel effectiever worden. We hebben aan RTL aangeboden om dat tijdens een oriënterend gesprek op tafel te leggen. Daarmee geven wij, dus de slachtoffers, overigens geen instemming met of goedkeuring aan de terugkeer van The Voice. Wat we graag willen, is dat het wel mee wordt genomen als er een nieuwe editie van het programma komt. Dat we bij eventuele herhaling kunnen zeggen: we hebben jullie erop gewezen. RTL moet met droge ogen kunnen zeggen dat de kandidaten veilig zijn bij hen. Er moet een sterke structuur worden neergezet om herhaling te voorkomen. De vertrouwenspersonen hadden een te zwakke positie. Het opstellen van een gedragscode kan ervoor zorgen dat er sneller wordt opgetreden. Aan de andere kant, een simpel voorbeeld uit de praktijk: een bandleider stuurt een dickpic naar een kandidate. Ik denk niet dat we een gedragscode nodig hebben om te bepalen of diegene nog bij het programma mag blijven werken. Sowieso moet er goed worden gewaakt voor mannen met macht binnen de organisatie. En voor coaches die zichzelf nu al in de media aanbieden; die willen te graag, dat vind ik ook gevaarlijk. Als ik in de RTL-directie had gezeten, had ik trouwens het programma niet terug laten keren. Voor mij was het respect richting de slachtoffers daarin het leidende principe geweest. Waarom moet dit programma koste wat kost terugkomen? Je kunt maar één belang bedenken en dat is het financiële belang.’

Waylon - coach die zichzelf aanbiedt

In RTL Boulevard: ‘Ik kreeg natuurlijk eindeloos veel berichten van ‘o, reageer daar eens op’ en ‘wat vind je daarvan?’ Nou, laten we eerst maar eens zorgen dat het terugkomt. En als ze me dan vragen, dan zeg ik uiteraard ja. Want ik vind ook dat ik nog een jaar tegoed heb. Zo simpel is het ook. En als het niet zo is, ga ik niet zitten janken.’

René le Blanc - coach die zichzelf aanbiedt

In Party: ‘Het gaat om een paar individuen die zich bij The Voice misdragen hebben, iets verkeerds hebben gedaan, dat is het verhaal. The Voice als programma heeft niks fout gedaan. Dat The Voice weer op tv komt, vind ik geweldig. Het is een van de leukste programma’s om talenten een kans te geven. Ik zou voor een coach gaan die midden vijftig is. René le Blanc of zo, haha. Het lijkt mij wel leuk om een keer op die knop te drukken en met de stoel om te draaien.’

Angela de Jong - tv-recensent AD

‘Het is nog steeds niet duidelijk hoe het kon dat er achter de schermen bij The Voice zoveel mensen over de schreef zijn gegaan en waarom niemand is gecorrigeerd. Het onderzoek dat door Van Doorne in opdracht van ITV is gedaan, stelde geen reet voor. Zegt Van der Vorst dat de kijker het programma mist? Ik kan me nog herinneren dat de kijkcijfers daalden en dat we steeds vaker zaten te kijken naar kandidaten die we al in andere programma’s of in musicals hadden gezien. Er zat al wel enige sleet op het format. Ik ga dus zeker niet mee in dat sentiment. Als het programma terugkomt, maken ze dankbaar gebruik van alle reuring die er is geweest, want natuurlijk is iedereen benieuwd naar hoe het eruitziet en wie er zitten. Daar krijg ik een vieze smaak van in mijn mond, net als van de tune van The Voice, waar ik nog steeds misselijk van word.’