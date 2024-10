James Worthy: 'Mijn vriend en zijn vrouw posten onnodig veel op Instagram sinds ze uit elkaar zijn' 

'Met de foto’s proberen ze de wereld ervan te overtuigen dat het leven doorgaat, maar de wereld weet wel beter'

Mijn vriend en zijn vrouw volgen elkaar niet meer op Instagram. Dat is hoe liefdesverdriet tegenwoordig begint. Het beëindigen van alle interesse. Althans, zo moet het bij de ander overkomen, maar iedereen die ooit een keer gedumpt is, weet dat het niet zo werkt. Juist het ontvolgen geeft je de vrijheid om nog veel vaker op het profiel van de ander te kijken.

Sinds mijn goede vriend en zijn vrouw niet meer bij elkaar zijn, posten ze allebei onnodig veel foto’s op Instagram. Met behulp van deze foto’s proberen ze de wereld ervan te overtuigen dat het leven doorgaat, maar de wereld weet wel beter.

Zij postte afgelopen weekend een foto van een boek en onder de foto stond de tekst: ‘Eindelijk weer de rust gevonden om te lezen. #boekenwurm.’

Nog geen minuut later postte hij een foto van een prima fles wijn op een rommelige keukentafel. ‘Eindelijk weer de kans om van het leven te genieten. #proostophetleven.’

‘Doe dat nou niet,’ appte ik hem, maar ik meende het niet. ‘Probeer de eer aan jezelf te houden,’ vervolgde ik, en ook dat meende ik niet. Ik heb helemaal niets met eer. Mensen in de politiek hebben het vaak over eer. Je hebt alleen maar een stapel leugens nodig om de eer hoog te houden.

‘Ik ga gewoon door met mijn leven, weet je wel?’ appte hij terug.

‘Maar jullie zijn pas twee weken uit elkaar.’

‘Ik ben een cowboy. Als een cowboy van zijn paard valt, blijft hij niet op de grond liggen.’

‘Maar je hebt pijn. Ik ken je.’

‘Ik heb het, maar ik ben er de baas over. Ik heb het, maar ik weiger het te voelen. Het leven gaat door, vriend. Ik ga straks een andere foto posten. Je gaat het niet geloven. Ik had gisteravond een date met een vrouw die in 2004 een verleidster was in Temptation Island. We hebben gezoend. Ze heeft een tongpiercing. Ik ben herboren. Ik voel me zo goed.’

Voor het slapengaan, kijk ik nog snel even op haar Instagram. Ze heeft weer iets nieuws gepost. Ze is met een andere man aan het eten in een hotel nabij Schiphol. Ik herken de andere man. Hij was vroeger een bekende dj, maar tegenwoordig is hij gewoon een man die graag leren jasjes draagt. Ze heeft een doosje tankstationbonbons in haar handen.

Mijn vriend belt. ‘Is ze serieus? De laatste keer dat ik bonbons voor haar kocht, werd ze boos. Woedend zelfs. Ze was aan het lijnen. Ik was een verrader en een feeder, zei ze.’

‘Jij doet precies hetzelfde, man. Ik heb die laatste Instagrampost wel gezien. Je hebt een strandwandeling met mevrouw tongpiercing gemaakt. Je hebt een ketting van schelpen voor haar gemaakt. Had je daar speciaal visdraad voor meegenomen, of zo?’

‘Ja. En nee, ik doe niet hetzelfde. Ik ben anders. Ik ben een cowboy.’

‘Ga door met je leven en pak die koe bij de horens, dan. Haal je gram, maar niet op Instagram, cowboy!’