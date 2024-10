John de Bever: 'Als Frans Bauer wil vreemdgaan met Sieneke, dan moet hij dat lekker doen'

Na dertien jaar stond Frans Bauer weer eens in Ahoy, waarmee hij het concertenrecord in de Rotterdamse poptempel afsnoepte van good old Lee Towers. Tegelijkertijd wordt de zanger opnieuw geteisterd door geruchten over een scheve schaats buiten de poorten van zijn echtelijke woning in Fijnaart. Is dit al uitgesproken aan de keukentafel, boven een bak chinees?

De carrière van Frans Bauer is echt een aaneenschakeling van successen, hè?

Niet altijd. Hoewel Frans op zijn 19de al z’n opwachting maakte in All You Need Is Love, duurde het nog tot 1994 tot hij met Als sterren aan de hemel staan zijn eerste hit scoorde. Radiostations die hem nu maar wat graag te gast hebben, boycotten hem namelijk als jong broekie massaal. Inmiddels is de man die het genre ‘reallifesoap’ op de Nederlandse televisie introduceerde multimiljonair en werd de woonwagen waarin hij opgroeide verruild voor een kast van een huis (zonder wielen). Franske is niet vies van een muzikale samenwerking. Zo zong hij duetten met Utrechtse Leemputter Marianne Weber, de Vlaamse blondine Laura Lynn en Sha-la-lie-meisje Sieneke Peeters. Met die laatste twee zou hij overigens een amoureuze verhouding hebben gehad volgens het internetprogramma Roddelpraat en zijn eigen broer Dorus, die dit overigens ontkent en met wie Frans enige tijd geleden gebrouilleerd raakte. De zienswijze van de familie hierop lees je op de pagina hiernaast.

Hij heeft dus goed gescoord als zanger, maar hoe kunnen we hem als mens het best typeren?

Frans is een man van het volk die bij geen enkele afhaalchinees in Nederland of België de rekening nog hoeft te betalen. Als trouw ambassadeur van het oostenvoedsel kan hij bij foe yong hai- en babi pangang-specialisten al jaren niet meer stuk. Het leven van Frans kent weinig conflicten, al liep ook hij toch weleens een deuk op. In de vermaarde talkshow Pauw & Witteman beet hij fel van zich af, toen host Paul zei zich te kunnen voorstellen dat de helft van Bauers zaalbezetting uit rolstoelplekken bestaat. Hij gaf aan het niet leuk te vinden dat zoiets ter tafel werd gebracht. In 2010 sloeg hem de schrik om het hart, toen zijn oom Giel en tante Doortje zich met een vuurwapen van het leven beroofden. De normaal zo vrolijke zanger bevond zich plotseling tussen afzetlinten en brancards. In 2016 moest er bovendien afscheid worden genomen van vader Chris, die jarenlang de merchandise bij de concerten van zijn zoon verkocht. Samen met zijn gezin wist de Brabander zijn verdriet een plek te geven en weer op te krabbelen. Vandaag de dag is Frans opnieuw een kijkcijferhit met een reallifesoap en vergezellen zijn (zingende) zoons hem zo nu en dan op de bühne.

‘Onze ontmoeting is al zo vaak herhaald, dat we er allebei genoeg van hebben’

Wat vindt Frans Bauer van zichzelf?

‘Ik woon in een huis van iemand die kan zeggen: ik heb toch maar mooi wat bereikt in het leven.’

Wat vinden wij van Frans Bauer?

Hoe groter de artiest, des te kleiner vaak het ego. Als we Frans bellen met de vraag: ‘Heb je even voor mij?’ dan neemt hij vrijwel altijd op.

Wat vinden anderen van Frans Bauer?

Jeroen Pauw- presentator

‘Soms kun je een grap maken en lacht de ander erom. Dan is er verder helemaal niks aan de hand en zal niemand het er verder nog over hebben. Hij was echter heel erg geraakt, of slim, of hoe je het ook zeggen wil.’

Paul Witteman - presentator

‘Ik probeerde gevat te zijn in een gesprek met Frans waarbij de informatieoverdracht niet het allerbelangrijkst was, maar meer de sfeer. Soms gaat dat mis en daar is dit een uitstekend voorbeeld van. De suggestie die door zijn gekwetstheid naar voren werd gebracht, was dat ik gehandicapten zou discrimineren. Dat het zielige mensen zouden zijn, of zo. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Het was hooguit een beetje gevat, maar dat was dan ook al niet leuk.’

John de Bever - zanger

‘Hij is populair geworden door als relatief onbekende jongen te verschijnen in All You Need Is Love. Dat was in 1992. Hij mocht kiezen uit twee verliefde fans om een avondje mee uit te gaan en toen groeide rap zijn populariteit. Of Frans het in zich heeft om een scheve schaats te rijden met Siekene, zoals wordt beweerd, weet ik niet. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Als hij dat wil, dan moet hij dat lekker doen. Daar ben ik heel makkelijk in. Ik vind het gewoon een sympathieke volksheld die ik graag tegenkom op feestjes in het land.’

Mariska Bauer - echtgenote

In Privé: ‘Iedereen kon in Ahoy zien dat Frans en Sieneke het gewoon fijn met elkaar hebben. Ik heb zoiets van: laat ze maar lekker lullen. Ze moeten maar kijken wat ze ervan vinden. We draaien gewoon door als gezin. En iedereen is blij met elkaar. Er is niets aan de hand. Iedereen heeft afgelopen zomer gezien hoe leuk we het hadden op vakantie naar Gran Canaria. Zoiets speel je niet, dat is echt. Het enige wat ik er verder over kwijt wil, is dat er bij ons niets is veranderd. Frans heeft gewoon met haar gewerkt. Ze zijn samen een succesvol duo op het podium. Al ruim twee jaar werken ze intensief samen.’

Evert Santegoeds - journalist

‘Toen Frans zijn eerste uitnodigingen kreeg voor Duitse tv-shows, ging ik weleens met hem mee. Eén terugvlucht naar Rotterdam, nota bene in een privévliegtuigje, zal ik nooit meer vergeten. Halverwege kwamen we in een levensgevaarlijke sneeuwstorm terecht en ging dat toestel alle kanten op. Ik zou, net als die man in de film Titanic, niet gaan gillen maar rustig een whisky bestellen als mijn einde zou naderen. Frans was echter wel een beetje bang. Hij dacht dat zijn laatste uur geslagen had en daar leek het inderdaad ook even op. Met zijn hoofd op mijn schouder probeerde ik hem wat te troosten en kwamen we met horten en stoten met een noodlading toch nog veilig aan de grond in Frankfurt. Met de rillingen nog over ons lijf vierden we dat door op de landingsbaan Viva Holiday, we kwamen naar benee te zingen, toen vlak daarna ineens een enorme kist van de Amerikaanse luchtmacht rakelings over onze hoofden vloog. Ook dat nog. In de jaren daarna, elke keer als we elkaar zagen, was het eerste wat we tegen elkaar zeiden: ‘Och, jongen, weet je nog?’