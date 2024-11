Jamai: 'Dat Albert Verlinde Cornald Maas uitmaakt voor homo, vind ik wel kunnen'

Gedoe rondom Cornald Maas en Albert Verlinde. Wat speelt er precies?

Het gaat om een traditionele entertainmentstorm in een glas showbizzwater. Cornald Maas was naar de talkshow van Eva Jinek gekomen om te praten over de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Die is nog niet bekend, maar het team van zangeres Anouk - op Nederlandse bodem een absolute topartiest - heeft schriftelijk laten weten: ‘Anouk heeft eerder aangegeven er positief tegenover te staan om mee te doen aan het Songfestival, en ze heeft meerdere nieuwe nummers klaarliggen. Maar dan moeten ze snel zijn en dan moeten ze haar bellen.’ Maas reageerde hier neerbuigend, laatdunkend en hautain op door te stellen: ‘Wij bellen niet zelf met artiesten. Artiesten kunnen naar een bekend adres. Anouk heeft een tijdje geleden ook geroepen dat ze niet wist waar ze terecht moest, maar vorig jaar wist ze de weg heel goed te vinden toen ze ook een song wilde sturen.’ Zijn hooghartige houding leverde Maas flink wat kritiek op, onder meer van Albert Verlinde. Die noemde de Songfestival-bobo in VI een ‘zure oude homo’. En dat vond meneertje Maas niet zo deftig.

Maas maakte eerder dit jaar toch ook al de tongen los?

Klopt! Hij zorgde voor flink wat heisa toen Joost Klein werd gediskwalificeerd op het Eurovisie Songfestival. ‘Mister Songfestival’ Cornald Maas is sinds 1993 betrokken bij het festijn. Als redacteur voor edities van het Nationale Songfestival, als journalist voor de Volkskrant, als jurylid van de internationale finale (1996) en lid van de selectiecommissie (1998-1999), als voorzitter van de jury van de nationale voorronden (2003-2006), en, sinds 2004, als commentator van de internationale halve finales en finale. Begrijpelijk dus dat Maas vanwege zijn nauwe betrokkenheid behoorlijk uit zijn slof schoot toen Nederland zo zwaar werd gestraft met een diskwalificatie na een vermeend incident met een cameravrouw. De commentator kon maar niet begrijpen waarom Joost niet mocht aantreden in de Songfestival-finale. Maas haalde in een gesprek met de Nederlandse verzamelde pers dan ook woedend uit naar Songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU): ‘Ik zou bijna zeggen, fuck de EBU. Maar dat zeg ik nu ook.’ Deze uitspraak kreeg onlangs een onverwacht, maar wel leuk vervolg voor Cornald Maas. Het interview dat hij gaf na de diskwalificatie van Joost Klein werd door vakmediaplatform Spreekbuis namelijk uitgeroepen tot TV Moment van het Jaar.

Wat een klootzak is dat!

Wat vindt Cornald Maas van zichzelf?

‘Doorgaans ben ik een beschaafde man, maar ik kan wel heel pittig zijn’

Wat vinden wij van Cornald Maas?

We zouden bijna zeggen: fuck Cornald Maas, en dat zeggen we nu ook.

Wat vinden anderen van Cornald Maas?

Hans Klok - illusionist

‘Momenteel ben ik volop aan het toeren met mijn show Face the Future, maar onderweg heb ik wel iets meegekregen van deze kwestie. Dat Albert Verlinde Cornald Maas zo noemt, moeten we niet al te serieus nemen. Ik zeg dat ook weleens tegen iemand van dezelfde geaardheid, het is dan juist luchtig en grappig bedoeld. Dat hele woke-gedoe moet een keer voorbij zijn. Van Cornald Maas vind ik het wel een beetje raar dat hij op tv zegt dat Anouk hem maar moet bellen. Ik denk dat je blij moet zijn dat een artiest van zo'n kaliber je land wil vertegenwoordigen op het Songfestival. Het is misplaatste arrogantie om zo te reageren, dat vind ik veel erger dan de woorden van Albert Verlinde. Ik vind Cornald verder een aardige vent, maar zijn reactie zou hij even recht kunnen trekken. Ik zou Anouk gelijk hebben gebeld, dan ben je ook van het hele gezeik met die liedjesinzendingen af. Daarnaast vind ik het de laatste jaren wel heel sterk draaien om de vertegenwoordiging van Lhbtqia+, dat wordt een beetje vermoeiend. Laten we teruggaan naar wat het was: een liedjeswedstrijd waarin het beste liedje mag winnen.’

Jamai - zanger en presentator

‘Als een homo een andere homo uitmaakt voor homo, dan vind ik het wel kunnen. Ik ben zelf homo, dus dan mag ik er wel grappen over maken richting andere homo's. Het is dan niet bedoeld om te schelden en bovendien mag ik het zeggen omdat ik het zelf ook ben. De meerderheid gebruikt homo echter als scheldwoord. Op straat krijg ik geregeld ‘kankerhomo’ naar mijn hoofd geslingerd, helaas leven we in een maatschappij waarin dat nou eenmaal gebeurt, dus ik ben het gewend. Ik doe daar verder niet zo moeilijk over. Aan de andere kant snap ik de ophef wel, want op televisie moet je wel het goede voorbeeld geven. Albert Verlinde had het woord niet hoeven gebruiken, al begrijp ik ook dat ‘zure oude man’ minder crispy klinkt dan ‘zure oude homo’. Je moet ook kijken waar het wordt geroepen. Dat was in VI. Het is niet bijzonder dat daar zoiets wordt gezegd, dat gebeurt veel vaker. Wat betreft de Songfestivalkwestie vind ik dat Anouk niet meer recht heeft om ons land te vertegenwoordigen dan minder bekende artiesten. Van Duncan Lawrence hadden we ook nog nooit gehoord, en toch won hij.’

Antonio Holsken - realityster

‘Het woord homo kun je gewoon gebruiken, het is de standaard omschrijving van iemands geaardheid. Maar wanneer er ‘zure homo’ of ‘valse homo’ van wordt gemaakt, vind ik het wat anders. In Bij Ons op het kamp (het programma met Holsken, red.) gebruiken ze andere scheldwoorden voor een homo, zoals slikker, nicht of viezerik. Cornald Maas heb ik een keer getroffen bij het AvroTros-gebouw, toen was hij heel aardig en netjes. Hij komt niet op me over als een sikkeneurige man. Zijn houding van: ik ben Mister Songfestival, dus als je wat wilt, moet je naar mij toekomen, vind ik niet gepast. Zo’n goede artiest als Anouk moet je natuurlijk meteen voor je zien te winnen. Al moet ik zeggen dat ze mij ook gerust mogen bellen voor het Songfestival!’

Sederginne - Vlaamse dragqueen

‘Het gebruiken van het woord homo in een betoog vind ik overbodig. Verlinde had ook kunnen zeggen dat Maas een ‘zure oude man’ aan het worden is, al ben ik het daar zelf helemaal niet mee eens, want ik ken hem persoonlijk. Als je het woord homo nodig hebt om je punt te kunnen maken, vind ik dat een zwaktebod. In deze Songfestival-discussie was het overbodig om zijn geaardheid daarin te betrekken. Wie dat nodig heeft om zichzelf sterker of stoerder op te stellen, zal zelf wel een kleine piemel hebben. Voor mij is het small dick energy. En trouwens: Anouk naar het Eurovisie Songfestival sturen terwijl ze op social media meermaals is uitgevallen naar queer-mensen? Ze maakt dan een goede kans om gecanceld te worden door het Eurovisie-publiek, want het Songfestival is de gayest show on earth!’