Bart Nijman: 'Migratieprofessor Leo Lucassen is een mislukte weggooier' 

'Kritiek op migratie of de islam ging hij te lijf met hoogdravende woorden maar opvallend weinig feiten'

Okee sorry, het is geen 2004 meer en het publieke debat is natuurlijk al lang gesmoord in een hoger streven naar fatsoen en politesse, maar deze week toch even een vuile rant over een totaal mislukte weggooier. Over een rattenvanger, een stekeblinde schuinsmarcheerder, een hoeder van een zieltogende en onhoudbare progressieve ideologie en de laatste half-levende halte van een doodlopend discours: Leo Lucassen.

Voor wie het geluk heeft deze vermoedelijk mentaal getroebleerde fantast niet te kennen: Leo Lucassen is een cijferblind historicus die zich gedraagt als een heilige omdat hij iets te vaak met zijn op een infectueus gezwollen vagina gelijkende lippenwerk op de treurbuis is geweest.

Leo was ooit vaste gast in actief concentratiekamp voor televisiepersoneel De Wereld Draait Door en mocht daarnaast jarenlang op iedere tweet van om het even welke islam- of migratiecriticus een ingezonden stuk in NRC, Volkskrant of Trouw aanleveren om in veel hoogdravende woorden maar opvallend weinig feitelijke waarheden diegene voor fascist uit te maken. Hij kreeg het zelfs uit zijn gewetensgehandicapte pen om de Hamas-pogrom van 7 oktober 2023 in Israël te ontkennen (in Trouw), maar de onrusten in Engeland van zomer 2024, uitgebroken na een drievoudige mesmoord op piepjonge meisjes, wél een pogrom te noemen (in NRC) - ondanks dat daarbij 0 (zegge: nul) doden vielen.

Onlangs struikelde hij ten langen leste over de daadwerkelijke cijfers & prijzen van immigratie en asiel, toen hij samen met mede-ideoloog Hein de Haas (een antropoloog, dus ook cijferscheel) én geholpen door de ideologisch geïnfecteerde alfa’s van de Volkskrantredactie op zijn muil ging met een strategisch volkomen in zijn eigen gezicht geëxplodeerde aanval op dr. Jan van de Beek, een wiskundige die helaas voor Leo wél kan rekenen: de aantijgingen van Leo, Hein & de Volkskrantredactie, zo moest zelfs het eerlijke smaldeel van migratie-propagerend Nederland erkennen, bleken blamerend broddelwerk, de keurige wetenschap onwaardig.

Het eindigde in een dubbele rectificatie en zelfs in excuses van het CBS, omdat de ivoren abacus van de rijksoverheid zich ook in de hetze tegen Van de Beek had laten meeslepen. Hein de Haas was al eerder als zijn achternaam van X gevlucht, Lucassen schmierde er achteraan en ging in een andere online echokamer jammeren over een ‘hetze’ tegen zijn persoontje.

De onderduik na eigen falen duurde amper een week of Linke Leo publiceerde zijn broddelstuk doodleuk nog een keer, nu in het Engels en op X gedeeld met de bewering ‘…met precies dezelfde conclusies’ - die dus de eerste keer ook al onjuist, onzorgvuldig en leugenachtig waren.

Ons Volkskrant opiniestuk nu op @DutchNewsNL, inclusief uitsplitsing naar groepen en met precies dezelfde conclusies. https://t.co/KYvsKJroaG — Leo Lucassen (@Leolucassen) November 5, 2024

Gelukkig hebben meer mensen dan voorheen de afgelopen weken gezien wat mensen met een normaal functionerend geweten al heel lang wisten: Leo Lucassen is een charlatan, vermoedelijk met een breindefect, en boven alles een dubieuze en kwaadaardige nepprofessor.