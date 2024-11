Leon Verdonschot: 'Er is iets flink mis met de leesvaardigheid van BBB'er Claudia van Zanten'

'‘Voor de NSDAP-achterban was Hitler een competente leider.’ Als je in die zin een neutraal compliment aan Hitler leest, maakt dat me zorgen'

Beste minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,



De regering bemoeit zich niet met de vrije journalistiek. Niet met die van de NOS, niet met die van andere media. ‘Dat is een cruciaal en ononderhandelbaar rechtsstatelijk uitgangspunt,’ voegde u er aan toe in de Tweede Kamer.

Glashelder.

Onnodig ook, zou je zeggen: dat begrijpt toch iedereen? Goed, in de Verenigde Staten is de man herkozen die tijdens zijn campagne dreigde met het intrekken van de uitzendrechten van nieuwszenders die kritisch over hem zijn geweest. Maar in Nederland respecteert iedere politicus toch de vrijheid van nieuwsgaring? Nee, want in de Tweede Kamer zit inmiddels Claudia van Zanten, namens BBB. En Van Zanten stelde Kamervragen over de ‘journalistieke integriteit en onpartijdigheid van door de overheid gefinancierde media’.

De aanleiding was de manier waarop de NOS op haar site schreef over Hassan Nasrallah, leider van terreurorganisatie Hezbollah. Die werd gedood door Israël. In zijn geval niet met een ontploffende portofoon, maar met een luchtvaanval. In het bericht op de NOS viel de term ‘charismatisch’. Dat vond Van Zanten kwalijk, want dat leek wel een compliment voor een terrorist, en daarmee een ‘mogelijke schendingen van journalistieke richtlijnen’. Een merkwaardige redenering. Als je de toespraken van Adolf Hitler op papier leest, zijn ze weinig opruiend. Als je ze beluistert, dan wel. Kennelijk was Hitler een begenadigd spreker.

Met al zijn leugens heeft de veroordeelde crimineel Donald Trump Kamala Harris overtuigend verslagen. Kennelijk is Donald Trump een sterke campagnevoerder. Met die vaststelling onderschrijf je toch nog niet zijn standpunten? Ik ben het vaak oneens met Geert Wilders, maar vind hem een geweldige debater én een briljante strateeg. Ik vond Bas van der Vlies en Kees van de Staaij fantastische Kamerleden. Beiden van de SGP, waar ik nooit van mijn leven op zou stemmen. Waarom zou de NOS Hassan Nasrallah dan niet charismatisch kunnen noemen? De meest vreselijke mensen uit de wereldgeschiedenis waren dat, van Jozef Stalin tot Fidel Castro. Moet er dan voor Claudia van Zanten, kennelijk de enige lezer die dat niet begrijpt, een disclaimer bij dat dit niet betekent dat hij ook een goed méns was?

Sterker nog: de NOS schreef dat hij voor zijn áchterban een charismatische en competente leider was. Voor de achterban van Hezbollah. Een terreurorganisatie. ‘Voor de achterban van de NSDAP was Adolf Hitler een competente leider.’ Als je in die zin een neutraal compliment aan Hitler leest, maakt me dat nieuwsgierig over je vermogen tot begrijpend lezen, en bezorgd over je vermogen om ingewikkeldere stukken tot je nemen, zoals nota’s en rapportages. En dat moet Claudia van Zanten de hele dag.

Wat zou zo iemand eigenlijk gestudeerd hebben, vroeg ik me af. Ik zocht het eens op.

Media en Cultuur aan de UvA, en film- en televisiestudies in New York. Wauw. Kennelijk lette ze even niet op toen ze daar uitlegden dat Tony Montana in de criminele wereld werd gezien als een charismatische man en een competente leider.