Anny Schilder: 'Wel verwacht dat Jan Keizer weer zou gaan zingen, hij gaat nooit écht stoppen'

Huh? Jan Keizer weer op een podium? Hij was toch gestopt met zingen?

Dat dachten wij ook. In 2019 gaven hij en Anny Schilder hun laatste concert. Jan zei toen: ‘Ik ben dit jaar zeventig geworden en heb ruim vijftig jaar dit prachtige vak uitgeoefend. Het is erg mooi geweest, maar ik wil graag wat meer tijd doorbrengen met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen.’ Nu, vijf jaar later, is Keizer 75 en heeft hij zijn vrouw blijkbaar genoeg achterna gezeten in de woonkamer. Op het podium van het Mega Piraten Festijn in het Brabantse dorp Maaskantje maakte hij na vijf jaar zonder podium zijn comeback op de bühne. De voormalig BZN-frontman gaf een verrassingsoptreden samen met Jan Smit en de groep Ancora. Het was de eerste keer dat de Volendammers hun gezamenlijke single Kameraden speelden. Die single kwam kort geleden uit. Dat Keizer toch weer zingend op de planken stond, verraste vriend en vijand, aangezien hij vorige maand nog tegen Shownieuws had gezegd dat hij niet meer het land in zou gaan om op te treden.

Keert Keizer nu definitief zingend terug in entertainmentland?

Nee. We hebben hem even gebeld en Keizer benadrukt dat hij alleen de leuke dingen doet die op zijn pad komen, zoals deze single met Ancora. Binnenkort zingt hij ook ergens drie nummers van Tom Jones. Toch heeft Keizer er wel een handje van om afscheid te nemen en weer terug te komen. Nadat zijn groep BZN in 2007 zijn afscheidsconcert had gegeven in Ahoy Rotterdam, begon Keizer met Anny Schilder weer op te treden toen ze in 2009 op speciaal verzoek van Mies Bouwman hun klassieker Mon Amour hadden gezongen tijdens een feestelijk gala vanwege haar tachtigste verjaardag. Keizer en Schilder hadden elkaar toen bijna 25 jaar nauwelijks gesproken. Het maken van meerdere comebacks, dus meermalen afscheid nemen en toch weer terugkomen, is vernoemd naar Heintje Davids (1888-1975), een Nederlandse kunstenares en variétéartieste. Of op Jan Keizer het Heintje Davids-effect van toepassing is? De tijd zal het leren!

‘Toch wel weer een heel bijzonder momentje hoor!’

Wat vindt Jan Keizer van zichzelf?

‘Nadat ik met BZN was gestopt, ging mijn haar ineens weer groeien.’

Wat vinden wij van Jan Keizer?

Nu hij toch weer zingt, zal de haaruitval wel weer intreden en staat er straks een kale Keizer op het podium.

Wat vinden anderen van Jan Keizer?

Anny Schilder - ex-collega

‘Zingen is eigenlijk alles voor Jan. Hij kan niet zonder. Toen we met zijn tweeën zongen, hadden we het best wel druk. Die verplichting wilden we niet meer. Toen hij stopte, had ik wel verwacht dat hij ooit weer ergens zou opduiken, want Jan gaat natuurlijk nooit echt stoppen. Hij zou erg ongelukkig worden als hij niets meer met muziek zou doen. Een kritische noot? Alles draait om Jan. Maar laat ik dit wel zeggen: Jan en ik waren op het podium een goed team. Jan was de leider en dat vond ik wel prettig, want ik ben volgzaam. Hij trok de kar, maar soms ging hij daar net even te ver in. En dat wist hij ook.’

Carola Smit - ex-collega

‘Jan is zeer gedreven. Op werkgebied heeft hij 100 procent inzet. Jan is fanatiek, trots en ijdel. Als het de show ten goede kwam, was er niets te gek voor hem. Je kunt altijd op hem bouwen; hij komt zijn afspraken na en regelt dingen zorgvuldig en nauwkeurig. Ik heb 23 jaar met hem gewerkt en we hebben ontzettend veel lol gehad. Toch hadden we ook een haat-liefdeverhouding. Er was soms wel een beetje strijd; Jan moet wel aan zijn trekken komen. Niet dat een ander ietsje meer kreeg. Maar tegelijkertijd konden we ook lezen en schrijven met elkaar. Als we lang onderweg waren, was het altijd hartstikke gezellig. Het scheelt natuurlijk ook dat je in een band zit die goed draait, dat komt de sfeer ten goede. Dat Jan toch weer is gaan zingen, verbaast mij helemaal niet. Ik ben er nooit van uitgegaan dat we hem nooit meer zouden horen. Ik heb het zelf ook: als iemand je vraagt om mee te doen, dan wordt dat vuurtje weer aangewakkerd.’

Patrick van Bree - Ancora

‘Wij zijn zeer begaan met Jan en erg dankbaar voor wat hij met en voor ons doet. Hij is vanaf het begin betrokken bij Ancora en schrijft veel van onze teksten en nummers; hoe leuk is het, dat we nu samen een single hebben? In de studio zit hij er altijd bij als we nummers inzingen, zijn passie voor muziek spat er dan vanaf. We hebben alles met hem meegemaakt, ook dat hij stopte. Vorig jaar waren we op artiestenreis naar Turkije. In de lobby was iemand uitgevallen en toen ging Jan een half uurtje zingen. Dat was voor het eerst dat we hem weer op een podium zagen. Het klonk geweldig, hij had succes en stond te shinen alsof hij in een vol stadion stond te zingen. Toen zeiden we al tegen elkaar: die beste man moet gewoon weer lekker muziek gaan maken. Mindere kanten? Die heeft Jan niet, hoor. Hij zit altijd vol van zijn muziek. Als je bij hem zit, dan gaat het daarover. Een nieuw liedje dat hij in zijn hoofd heeft, een nieuwe tekst die hij heeft geschreven. Negen van de tien keer gaat het bij Jan over muziek. Dat is niet negatief, maar typerend voor zijn karakter en hoe hij in het leven staat. Jan ís muziek.’

Piet Veerman - ex-zanger

‘Jan is lang mijn overbuurman geweest. Wij hebben nooit iets verkeerds met elkaar gehad. Jan is Jan en ik ben ik. Toen BZN veertig jaar bestond, vroegen ze mij of ik wat wilde zingen. Ik heb toen hun nummer Wedding Bells gekozen, en heb het naar mijn eigen smaak wat aangepast. Dat Jan weer is begonnen met zingen, moet hij zelf weten. Ik gun het hem van harte. Ik ben gestopt toen de bovenste kwab van mijn rechterlong moest worden verwijderd, daar zat een tumor van vier bij vijf centimeter. Dat was een goed moment, ik vond het na vijftig jaar wel mooi geweest.’

Willeke Jonk - visverkoopster

‘Superleuk dat Jan weer zingt. Je moet nooit stoppen met zingen. Ik ben groot fan. Hij komt weleens bij ons in de winkel, een vissoepje halen. Wat daar in zit? Jaha, dat is ons geheimpie hè? De basis is kabeljauw en garnalen. Jan gaat er beter van zingen, de vissoep van De Haven is zijn geheime wapen. Of hij weleens bij ons in de winkel heeft gezongen? Zo zijn wij Volendammers niet, wij lopen niet overal te zingen. En wij laten de BN’ers een beetje met rust, die worden al genoeg aangesproken. Maar als Jan dit leest, zal hij de eerste volgende keer in onze winkel vast spontaan een moppie beginnen te zingen, kom maar op!’