Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

1 Jaar Wilders: top of flop?

Een jaar geleden overspoelde vloedgolf Wilders het braakliggende Binnenhof met een monsterzege (37 zetels) tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Na een eeuwigheid in de oppositie kreeg de Limburger het eindelijk voor het zeggen, hoewel hij het premierschap moest afstaan aan voormalig AIVD-baas Dick Schoof. Tijd voor een tussenrapport.

Ice-T: van gangsterrap naar heavy metal

In de schaduw van zijn succesvolle carrières als acteur en rapper maakt Ice-T (66) al 35 jaar snoeiharde metal platen met zijn jeugdvrienden van Body Count. Met thema’s als psychopaten, martelingen en corrupte politici is hij op het nieuwe album Merciless ouderwets in vorm. In een exclusief interview neemt de Original Gangster ons mee naar de krochten van zijn brein. ‘Motherfuckers die gemarteld worden, daar ga ik tegenwoordig lekker op.’

Terug naar 1980: de SAS en de gijzeling in de Iraanse ambassade

In het nieuwste boek van historicus Ben Macintyre ontrafelt de bestsellerauteur een van de meest gewaagde reddingsacties van onze tijd.

Toen de gijzelingscrisis in de Amerikaanse ambassade in Teheran in het voorjaar van1980 zijn zevende maand inging, bestormden zes schutters de Iraanse ambassade in Londen en verschansten zich daar met 26 gegijzelden. Wat volgde was een gespannen zesdaagse impasse die elk moment kon uitmonden in een bloedbad.

DJ The Prophet: 'Hoe meer geld je hebt, hoe meer je wil'

The Prophet (56) stond aan de top van de hardcore, was onderdeel van het legendarische Dreamteam van ID&T en ontpopte zich later als een van de drijvende krachten achter hardstyle. Vorig jaar stopte de als Dov Elkabas geboren dj met optreden en nu is er zijn biografie Uit het hard. Ontroerend is zijn eerlijkheid over het zwarte gat dat volgde op zijn afscheidstour. ‘Ik mis de aandacht, dat mensen zeggen: jij bent de beste.’

Musk is de man: van Chief Tesla via Chief Twit

Donald Trump won de Amerikaanse verkiezingen glansrijk en wordt de 47ste president van de Verenigde Staten. En daarmee de leider van het Vrije Westen, en dus de machtigste man ter wereld. Zou je zeggen. Maar in de praktijk is dat inmiddels iemand anders. De door Trump hevig bewonderde rijkste man ter wereld. Over het verschijnsel Elon Musk.