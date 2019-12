De touwtjes uit handen

In plaats van in de kroeg naar Ajax te kijken, sleurt onze seksexpert hem mee naar Bob Roos, de allerbeste bondagedocent van Nederland. ‘Knap, maar totaal niet geil.’

Het is weekend en geliefde Duncan nipt van zijn eerste kop koffie, terwijl hij me sceptisch aankijkt. Dat komt omdat ik net enthousiast beweerde dat ‘vandaag een mooie dag wordt’. Ajax speelt om 12.15 uur. En de wedstrijd kijken in de kroeg met vrienden, onder het genot van een paar biertjes: dát is Duncans definitie van een mooie dag. In plaats daarvan moet hij een bondagecursus volgen omdat zijn vriendin (ik dus) zich weer eens iets in haar hoofd heeft gehaald.

Wie een bevredigend seksleven wil, moet daar wel wat voor over hebben. Ik geloof erin dat je er goed aan doet je op seksueel vlak te blijven ontwikkelen om sleur te voorkomen. Wie zo nu en dan samen de comfortzone verlaat, houdt het spannend tussen de lakens. Duncan vindt de comfortzone – net als veel mannen in mijn omgeving – een prima plek om te vertoeven en voelt minder experimenteerdrang. Zeker als een probeersel hem zijn vrije weekend kost, staat hij niet te springen.

Een mens snel en behendig vast­ knopen, is zo makke­lijk nog niet

Dubbele knoop

Ik liet Duncan een tijd terug filmpjes zien van bondagekunstenaars. Mannen en vrouwen die zó goed overweg kunnen met touw dat je er duizelig van wordt. Duncan vond het kort samengevat: ‘Knap, maar totaal niet geil.’ Hij vindt het best leuk een vrouw vast te binden, hoor. Maar hoe dat precíes gebeurt – en met welke ingewikkelde patronen – interesseert hem geen fuck. Een dubbele knoop met de ceintuur van een badjas werkt ook prima, beweerde hij droog.

Op zich ben ik het met hem eens. Zolang ik goed vastzit, zit ik vast. Ook mij boeit het weinig hoe de klus wordt geklaard, en met wat voor materiaal. Maar een mens snel en behendig vastknopen, is zo makkelijk nog niet. Ik schraapte mijn keel en herinnerde Duncan vriendelijk aan de keer dat hij me zonder knoopervaring vastbond aan het bed, met een meterslang touw uit een sekspakket dat nog ergens lag. Het idee, dat in het heetst van de strijd ontstond, was leuk, de uitvoering minder. Het touw bleek volledig in de knoop te zitten. En toen het eindelijk klaar was voor gebruik, had ik eigenlijk al geen zin meer.

Duncan is van het type ‘als ik ergens aan begin moet het af’. Hij negeerde mijn geërgerde: ‘Laat zitten en kom terug naar bed’ dan ook. Het werd er niet beter op toen de knopen eruit waren, en hij mij – inmiddels totaal afgekoeld – poogde vast te binden, in opperste concentratie. Ik moest doodstil blijven liggen anders lukte het niet, érg lustopwekkend. Tien minuten later zat ik op zo’n manier vastgebonden aan de spijlen van het bed dat ik me makkelijk kon loswurmen. Lang verhaal kort: de ervaring was geen succes.

Het dominantie-aspect van bondage spreekt mij aan. Daarom is het van groot belang dat de knoper altijd controle heeft over de situatie, geklooi en getreuzel zijn niet opwindend. Oké, enige knooples kan geen kwaad, erkende Duncan nadat zijn geheugen was opgefrist. Dus ging ik op zoek naar de allerbeste bondagedocent van Nederland, en kwam uit bij Bob Roos.

Bondagekoning

‘We hoeven toch niet weer naakt, hè?’ vraagt Duncan bezorgd als we voor de deur van bondagekoning staan. Ik bel aan en stel hem gerust terwijl we wachten. Bij deze cursus mogen we onze kleding aanhouden. Een tijd terug (s)experimenteerden we met tantra, en tantra kan je het best naakt beoefenen, werd ons verteld. Dus trok ik direct mijn kleding uit; als je iets doet, moet je het goed doen. Duncan (verre van preuts) siste: ‘Moet dat écht?’ Hij zat er niet op te wachten de tantramiddagen naakt door te brengen, in het bijzijn van vreemden, maar trok uiteindelijk toch met tegenzin zijn kleding uit. Na afloop was hij boos: dát nooit meer. Ik beloofde hem plechtig dat hij vanaf dat punt alleen naakt rond hoefde te lopen, wanneer hij er zelf zin in had, maar blijkbaar vertrouwt hij me niet helemaal.

Bob Roos doet open. Terwijl we limonade drinken legt hij uit hoe belangrijk bondage voor hem is, en wat je er allemaal mee kan. Ik vertel dat wij de esthetische kant – het creëren van mooie patronen – minder interessant vinden. We zijn vooral op zoek naar vaardigheden die we kunnen gebruiken in de slaapkamer. Ik vertel waar het eerder misging. Bob Roos knikt en wendt zich tot Duncan. Als hij de technieken van Bob Roos eenmaal onder de knie heeft, behoort gekloot met touwen tot het verleden.