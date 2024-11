Leon Verdonschot: 'Fati Benkaddour maakt zich schuldig aan geweldsverheerlijking op opiniesite Joop'

'Hoewel de Joop-redactie zegt 'continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud' te besteden, gaat er hier toch flink wat mis'

Beste Francisco van Jole, Maarten Reijnders en Pascal Vanenburg,



Jullie vormen de redactie van Joop, de online-opiniesite van BNNVara. In radicaal-rechtse kringen is het een hartstochtelijk gehate website, wat me een groot compliment lijkt voor een medium dat zo nadrukkelijk links is.

Er staan geregeld interessante, prikkelende stukken op Joop. En geregeld ook matige of slechte. Maar goed, je bent een dynamisch platform of je bent het niet. Bovendien is de site gratis, dus iets met een gegeven paard. (jaja, ik weet het, Joop is van een publieke omroep, dus wordt betaald ‘van onze belastingcenten’ heet het dan bij tegenstanders, wat feitelijk niet waar is, want Joop wordt betaald uit ledencontributies en niet uit overheidssubsidies). En de opiniemakers worden ook niet betaald voor hun bijdrage, want zoals bekend is links altijd goed voor de arbeider, maar liever niet met eigen geld.

Op de site van Joop staat de zin: ‘Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites.’ Welnu. Afgelopen week is er iets misgegaan met de continuïteit van die zorg en aandacht. Er verscheen namelijk een lijvig stuk op Joop van Fati Benkaddour. In het verleden leverde ze al bijdragen waarin ze bijvoorbeeld stelde: ‘Witte daders hebben carte blanche in medialand.’ Waarin ze Ayaan Hirsi Ali een ‘narcistische racist’ noemde. Waarin ze voormalig verzetskrant Het Parool, dat bij een artikel over de opkomst van zelfscankassa’s en daarmee winkeldiefstallen een foto plaatste van een moslima die haar boodschappen afrekent bij een zelfscankassa, beschuldigde van berichtgeving die ‘kan leiden tot geweld tegen moslims’.

Kortom, Fati Benkaddour stond al niet in mijn top tien van meest toerekeningsvatbare bijdragers aan Joop. Maar die vorige bijdragen waren stralen van helder licht in vergelijking met haar meest recente. Daarin schrijft ze: ‘De jongeren die de Maccabi-fans in Amsterdam hebben gedeactiveerd en in het gareel hebben weten te houden, waren niet gewelddadig, maar goed georganiseerd, snel, slim en heldhaftig. Ze hebben Amsterdam en haar inwoners, inclusief Joodse burgers, beschermd tegen nog meer vandalisme, agressie, fysiek en verbaal geweld. Het waren jonge mannen die, met gevaar voor eigen leven, terecht geweld gebruikten als adequate boodschap sinds de Maccabi-fans van de autoriteiten vrij spel kregen in Amsterdam om hun superioriteitscomplex met moord en woord te uiten. Waarschijnlijk hebben deze jongeren dus veel leed voorkomen. De hele wereld sprak lof over deze jongens.’

‘Gedeactiveerd’? ‘Terecht geweld’? ‘Móórd en woord’? ‘De hele wereld’? ‘Lof?’ En dat waren nog maar vijf verbijsterde vragen.

Beste Joop-mannen. Ik lees op jullie site: ‘Joop behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.’ Volkomen terecht. Ik mag aannemen dat dit weigeren en schrappen niet alleen geldt voor reacties, maar ook voor bijdragen. Een beetje laat, maar het kán nog, deze haatzaaiende geweldsverheerlijking schrappen. Alleen witte daders hebben immers carte blanche in medialand.