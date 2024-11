Hoe kwaliteit in gehoorapparatuur alsmaar belangrijker wordt

Des te belangrijker dus dat er constant geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van gehoorapparatuur. Maar: waarom wordt deze kwaliteit alsmaar belangrijker? En wat merken gebruikers hier onder andere van? In dit artikel vertellen we je hier meer over, lees je meer over Oticon hoortoestellen en bespreken we de technologische vooruitgang bij gehoorapparaten met extra aandacht voor kunstmatige intelligentie.

Alsmaar meer vraag naar kwalitatieve gehoorapparatuur

Gehoorschade is een groot probleem in Nederland. Uit divers onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder lijdt aan gehoorverlies. Tel daarbij op dat dit aantal volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de komende jaren alleen maar toe zal nemen; zij denken dat er in 2050 wereldwijd bijna 2,5 miljard mensen zijn die te maken hebben met het verlies van hun gehoor. Logischerwijs is er hierdoor meer vraag naar kwalitatieve gehoorapparatuur en zal deze vraag dus ook nog wel even blijven stijgen.



Dit heeft volgens de WHO onder andere te maken met factoren zoals de blootstelling aan harde geluiden, waardoor onder andere tinnitus meer voor zal komen, met vergrijzing en met genetische kwesties. Vandaag de dag maken we massaal gebruik van diverse soorten devices en toepassingen om beter te leven, waardoor er ook bij gehoorapparaten verder wordt gekeken dan alleen het verbeteren of herstellen van het gehoor. Comfort, gebruiksgemak en natuurlijk betrouwbaarheid spelen bijvoorbeeld ook een grote rol in de kwalitatieve gehoorapparatuur van nu.

Moderne gehoorapparaten maken gebruik van geavanceerde technologieën

Dit betekent dat de gehoorapparaten van nu al lang niet meer de simpele versterkers van jaren geleden zijn. De moderne gehoorapparaten die we nu kunnen gebruiken maken namelijk gebruik van geavanceerde technologieën. Kijk maar eens naar de gehoorapparaten van het vooruitstrevende merk Oticon. Deze toestellen maken gebruik van de zogeheten BrainHearing™-filosofie waarmee je gehoor op unieke wijze wordt verbeterd. Dit soort toepassingen en andere moderne snufjes zien we steeds vaker bij gehoorapparaten. Denk onder andere ook aan de volgende technologieën:



- Er zijn bijvoorbeeld steeds meer gehoorapparaten die gebruik maken van ruisonderdrukking om achtergrondgeluiden te verminderen, zodat gebruikers zich beter kunnen focussen op gesprekken en geluiden in de buurt.

- Daarbij kan gehoorapparatuur vaker eenvoudiger worden gebruikt in combinatie met smartphones en andere apparaten door middel van een bluetooth verbinding. Hiermee kun je soms zelfs muziek en andere geluiden direct via het gehoorapparaat horen.

- En wat dacht je van de mogelijkheid dat gehoorapparaten door middel van kunstmatige intelligentie meer leren over de voorkeuren van de gebruiker, zodat ze zich automatisch kunnen aanpassen naar deze voorkeuren?

- Naar verwachting zullen gehoorapparaten ook meer worden dan alleen hulpmiddelen voor het gehoor. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan dienen als gezondheidsmonitoren waarbij er bijvoorbeeld ook naar de hartslag en andere vitale functies gekeken wordt.

- De nieuwe generatie gehoorapparaten zal daarbij efficiënter werken en bijvoorbeeld binnen enkele minuten kunnen worden opgeladen voor uren gebruik. Ook kunnen innovaties zoals zogeheten solid-state batterijen ervoor zorgen dat de apparaten langer mee kunnen gaan.



Met dit soort technologische innovaties zal de kwaliteit in gehoorapparatuur alleen maar beter en persoonlijker worden, wat goed past bij de stijgende vraag hiernaar.

Kunstmatige intelligentie in gehoorapparatuur: wat kunnen we verwachten?

Kijken we naar wat misschien wel het meest opvalt aan deze bovenstaande trends, dan is het natuurlijk kunstmatige intelligentie. Net als bij andere apparatuur is de kans groot dat kunstmatige intelligentie (of AI) een grote rol gaat spelen om het gehoor van mensen die het nodig hebben te verbeteren of te herstellen. Met behulp van AI kunnen gehoorapparaten bijvoorbeeld alsmaar persoonlijker worden. Ze kunnen zich dus bijvoorbeeld aanpassen aan individuele voorkeuren, maar ook aan verschillende soorten omgevingen en gelegenheden. Ook kan AI worden ingezet in het geval van storingen of updates om zo gebruikers ervan tijdig te waarschuwen.



Wat betreft veiligheid en privacy hoef je je geen zorgen te maken, want ook gehoorapparaten zullen, net als andere apparatuur, betere beveiligingstechnologieën krijgen om zo gebruikersgegevens beter te beschermen. Als gebruiker heb je zelf de touwtjes in handen over welke gegevens wel of niet gedeeld worden. Kortom: kwaliteit is en blijft een belangrijk kenmerk in gehoorapparatuur. De toekomst belooft allerlei mogelijkheden dankzij vooruitgang in kunstmatige intelligentie en connectiviteit. Hierdoor zal niet alleen de kwaliteit van het gehoor, maar ook de levenskwaliteit van gebruikers blijvend verbeteren.