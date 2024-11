Hoe cryptowetten evolueren

De wetgeving rondom cryptocurrency is volop in beweging. Dat is natuurlijk geen wonder, want de cryptowereld groeit als kool.

Waar Bitcoin een tiental jaren geleden nog vooral iets was voor de tech-savvy types en avontuurlijke investeerders, is het anno 2024 niet meer weg te denken uit de financiële wereld. En ja, waar veel geld mee gemoeid is, houdt de overheid natuurlijk graag een oogje in het zeil. Maar hoe ontwikkelt die wetgeving zich eigenlijk? In Nederland én daarbuiten wordt hard gewerkt aan nieuwe regels, en dat brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee.

In ons land wordt er al jarenlang serieus werk gemaakt van cryptowetgeving. Neem bijvoorbeeld de belastingregels, waarover de overheid recent een publieke raadpleging heeft gehouden om meer helderheid te scheppen. Dat klinkt misschien niet heel opwindend, maar het is wel broodnodig.



Voorheen was de cryptowereld een beetje een grijs gebied. Mensen die lekker hadden verdiend met Bitcoin of Ethereum wisten vaak niet of – en zo ja, hoeveel – ze daar belasting over moesten betalen. En laten we eerlijk zijn, sommige investeerders maakten daar handig gebruik van.



Deze kwestie begint steeds vaker op te duiken, waardoor de noodzaak aan duidelijkheid groeit. Momenteel heerst er immers een overwegend positief sentiment in de cryptomarkt, met gevestigde munten die “all time high”-pieken bereiken en steeds meer interessante cryptomunten die de markt betreden. Volgens Sander Overmars van Cryptonews kan je op dit moment met crypto korte termijn winst maken, als je gedegen onderzoek doet naar de meest veelbelovende cryptomunten.



Maar wat dan? De meeste Nederlanders weten nog steeds niet goed wat de overheid precies te zeggen heeft over crypto. De nieuwe regels zijn erop gericht om precies dat soort onduidelijkheid weg te nemen. Iedereen moet straks weten waar hij of zij aan toe is. Geen excuus meer om die cryptowinst per ongeluk “te vergeten” bij de belastingaangifte .



Bovendien lijkt de belastingdienst scherper te gaan controleren op wie zich netjes aan de regels houdt. Voor sommigen voelt dat misschien als een rem op het vrije, anonieme en gedecentraliseerde karakter van crypto, maar uiteindelijk zorgt het voor een eerlijker speelveld.

Het is niet alleen Nederland dat druk bezig is met deze kwestie. Op Europees niveau gebeurt er minstens zoveel. De EU heeft bijvoorbeeld de MiCA-regels (Markets in Crypto-Assets) in de maak. Het idee is simpel: dezelfde regels voor alle lidstaten. Geen gedoe meer met landen waar de regels soepeler zijn of waar bedrijven tussen de mazen van de wet weten te glippen. Met MiCA wordt het allemaal wat uniformer en vooral veiliger. Dat is goed nieuws voor investeerders én bedrijven.

Wat betekenen die regels concreet? Voor cryptobedrijven betekent het dat ze aan strikte eisen moeten voldoen. Denk aan maatregelen tegen witwassen en fraude, iets waar de sector nog weleens mee worstelt. Voor particuliere en institutionele beleggers zal de MiCA hopelijk leiden tot een minder risicovolle en meer transparante cryptosector. Als belegger zal je beter weten waar je aan toe bent en je zal kunnen vertrouwen op een hoog niveau van kwaliteit en veiligheid bij een Europees vergunde crypto-exchange.



Voor de bedrijven zelf komt dit overigens ook met voordelen, zeker in vergelijking met de huidige situatie. Momenteel moet een cryptobedrijf een vergunning aanvragen en verkrijgen in elk EU-land waar het actief wil zijn, wat veel tijd, geld en moeite kost. Dankzij de MiCA zal er een overkoepelende vergunning zijn, waarmee een bedrijf dan mag handelen in de volledige Europese Unie. Win-win dus voor alle partijen!



Deze veranderingen zullen over het algemeen een positieve boost geven aan de status van de cryptomarkt. Het doel? Een gereguleerde markt waarbinnen bedrijven en investeerders zich veilig voelen, maar waar ook ruimte blijft voor innovatie.

Dat laatste is overigens een belangrijk punt. Te veel regels kunnen namelijk ook verstikkend werken. Deze balans is niet altijd eenvoudig te halen: enerzijds wil je misbruik en chaos voorkomen, anderzijds moet je ervoor zorgen dat de sector niet stilstaat.

Want laten we eerlijk zijn, crypto is een technologische revolutie. Het heeft de mogelijkheid om traditionele financiële systemen flink op hun kop te zetten, zowel qua belegging als qua betalingsmiddel. Maar dan moet het wel de ruimte krijgen om te groeien.