Dennis Schouten: 'Dominique Weesie heeft een bepaald autisme, denk ik'

Waarom steekt Dominique Weesie zijn neus in andermans zaken?

Uit pure nieuwsgierigheid en waarschijnlijk om reuring voor zijn Omroep Powned te genereren, stuurde Weesie vorig jaar een cameraploeg naar Ameland om meer te weten te komen over Sunneklaas. Dat is een variant van het sinterklaasfeest waarin ook elementen uit heidense en voorchristelijke tradities een rol spelen. Het wordt meestal op 5 en 6 december gevierd met angstaanjagende kostuums. Amelanders hebben meermaals aangegeven geen pottenkijkers te willen en toen dat dus wel werd geprobeerd, ging het helemaal mis. Bij het verlaten van de boot werd de auto van verslaggever Aryan Parsa opgewacht door een paar boze eilanders. Er ontstond een dreigende situatie, een wildwest-achtervolging en een aanrijding. Powned deed aangifte.

De omroep heeft dus een duidelijke waarschuwing gekregen. Als Weesie een greintje fatsoen heeft, taait hij af.

Dat doet hij allerminst. In plaats daarvan doet hij er een schepje bovenop. In april was verslaggever Parsa alweer op Ameland omdat hij via een anonieme tipgever had gehoord dat er een geheime bijeenkomst zou zijn. Ondanks eerdere fysieke waarschuwingen stond hij toch weer gewoon voor de deur met zijn cameraman. Ook liet Weesie de PowNews-gezichten Jochem Westhoff, Tom Olthof, Abel Bijlsma en Sarah Bakker in het fenomeen Sunneklaas duiken. Een extra provocerend schepje erbovenop gooide Weesie met het bedenken van het Sunneklaasjournaal met presentatrice Nadia Palesa Poeschmann. Intussen deden de Amelanders ook een strategische stap in het akelige schaakspel dat Weesie is begonnen. Ze gaven de twee Friese documentairemakers Pieterjan Wouda en Herman Zeilstra voor het eerst een inkijkje in het geheimzinnige, eeuwenoude Sunneklaasfeest. Ze spraken met 27 Amelanders en tonen beelden van de viering.

‘Al jaren gonst het over de zelfingenomen hufterigheid waarmee hoge piefen van Powned hun ‘minderen’ behandelen’

Wat vindt Dominique Weesie van zichzelf?

‘Als wij verslag willen doen van Sunneklaas, wat omgeven is met veel geheimzinnigheid, dan moet dat kunnen.’



Wat vinden wij van Dominique Weesie?

We concluderen: Weesie houdt niet van mysteries rondom een feessie.

Wat vinden anderen van Dominique Weesie?

Jan Dijkgraaf - publicist

‘Zeven weken lang heb ik intensief met Weesie gewerkt en 42 weken op grote afstand. Tijdens een van de eerste afleveringen van Echte Jannen die ik met Jan Roos namens Powned maakte op de zondagavond, kreeg ik tijdens de radio-uitzending berichtjes van Weesie: “Wat een kútprogramma maken jullie!” In de basis is hij een zakkenvuller. Hij is ooit begonnen met Powned omdat hij het bestel wilde opblazen, maar uiteindelijk wist hij niet hoe snel hij moest meedoen met datzelfde bestel. Van het oorspronkelijke beleidsplan van Powned is vrijwel niets terechtgekomen. De brutaliteit is er volledig af. Die is verdwenen toen Jan Roos onhoudbaar werd voor ze, maar vooral ook doordat Rutger Castricum zo graag bij de publieke omroep wilde zitten. Om zendtijd en geld te krijgen bij de publieke omroep, zul je moeten meedoen, zal Weesie zich hebben gerealiseerd. Dat is weinig principieel, maar heel lucratief, denk ik. Ik heb waardering voor wat Weesie allemaal kan. Hij heeft GeenStijl opgericht en trekt de kar bij Powned. Hij kan dus wel dingen, maar ik denk niet dat hij moe wordt van hard werken. Hij ziet er zo slecht uit omdat hij zoveel rookt, niet omdat hij zoveel arbeid verricht.’



Herman Zeilstra - documentairemaker

‘Kinderachtig, dat Dominique Weesie er met zijn omroep Powned na het verschijnen van onze korte documentaire alsnog achteraan gaat en z’n gelijk wil halen. Wat schiet je ermee op? Aan de andere kant moet PowNed zijn eigen afwegingen maken, daar ga ik gelukkig niet over. De Amelanders zien elke vorm van publiciteit als een bedreiging voor hun feest en hebben Omrop Fryslân benaderd om een korte docu te maken om dan toch maar iets meer uit te leggen aan de buitenwereld, zodat alle vloggers en andere sensatiemedia afstand zullen houden. Pieterjan Wouda en ik zijn als Friese journalisten blij dat de docu goed is ontvangen, het is een nuttige bijdrage geweest. Het doel dat de Amelanders ermee hoopten te bereiken is niet geheel behaald, aangezien Weesie nu Het Sunneklaasjournaal uitzendt en er alsnog verslaggevers van de omroep naar Ameland zijn gestuurd. Uit de docu blijkt: wat voor zin heeft het om er als een idioot achteraan te jagen om meer te weten te komen over het feest? Ik vraag me af wat het hogere doel daarvan is. Sensatie zoeken, denk ik. Jammer is dat. Ze gaan voor de clickbait, de commotie, de views en de clicks. Als je ziet hoe Het Sunneklaasjournaal is gemaakt, denk ik: leuk bedacht in een dronken bui, maar de uitvoering is dubieus.’



Dennis Schouten - presentator Roddelpraat

Uit Schoutens biografie: ‘Dominique Weesie heeft een bepaald autisme, denk ik. De ene dag kan het heel hard regenen in zijn hoofd, en de andere dag schijnt de zon. De manier waarop hij werk en vriendschap door elkaar liet lopen tussen hem en mij, zag ik ook terug in zijn omgang met vrouwen. Op dezelfde wijze liet hij de grenzen tussen werk en liefde vervagen. Bij Powned had hij zijn vrouw Annemiek leren kennen. Ze deed vroeger de autocue en hij werd verliefd op haar. Hij is toen gescheiden van zijn vrouw Sophie, de moeder van zijn kinderen. Hij kreeg een relatie met Annemiek, maar op de redactie ging hij vreemd met Vera, zo zei men. En dat terwijl Vera een relatie had met Tom Staal, die bij Powned was ontslagen en daarna voor GeenStijl werkte. Emotie, liefde en werk waren dus op een ingewikkelde manier in elkaar verweven. Een sterke aanwijzing voor dat overspel heb ik eens gehoord van een bevriende cameraman. Die kwam 's avonds een keer op de redactie om iets terug te brengen, terwijl alle lampen aan waren. Hij zag niemand en hoorde niemand. Hij heeft toen iemand gebeld met de vraag hoe hij de boel moest afsluiten. Na een minuut of twintig kwamen ineens Dominique en Vera uit een geluidsdicht kamertje, dat werd gebruikt voor het inspreken van voice-overs. Ze oogden wat bezweet, het zal er vast warm zijn geweest in dat hokje. Of ze hadden zich ergens heel druk mee vermaakt. Dominique stamelde tegen de cameraman dat hij de voice-overs even had doorgenomen met Vera. In de avond hè? Iedereen wist het, dat ze met elkaar vreemdgingen.’