Leon Verdonschot: 'Karremans' advies aan jongeren in nood: ‘Ren niet meteen naar een professional toe’

‘De waarheid is natuurlijk dat uw achterban alle benodigde hulp zelf wel inkoopt. En al die kinderen van ouders met weinig geld dat niet kunnen’, schrijft columnist Leon Verdonshot.

Beste VVD-staatssecretaris Vincent Karremans,



Een van de langstlopende en tegelijk grootste probleemdossiers in Nederland is de jeugdzorg. Zeker sinds de verantwoordelijkheid ervoor bij gemeenten kwam te liggen, bijna tien jaar geleden, is het aantal problemen enorm toegenomen. Er is bijvoorbeeld te weinig gekwalificeerd personeel, en er zijn enorme wachtlijsten. De gemiddelde Nederland krijgt al bijna een zenuwinzinking als hij in de digitale wachtrij voor concert- of festivalkaartjes krijgt te zien hoeveel wachtenden er voor hem zijn. Bij de jeugdzorg gaat het om wachtlijsten van vele maanden, voor kinderen in de meest kwetsbare situaties, die vaak nú hulp nodig hebben. Er ligt een wetsvoorstel om de beschikbaarheid van de jeugdzorg te verbeteren. Dat is vertraagd.

Maar u, de verantwoordelijke staatssecretaris, heeft een ander idee. Zelfredzaamheid! In een interview met NRC zei u het deze week werkelijk. Het is tijd voor meer weerbaarheid en minder professionele hulp. Uw advies aan kinderen en jongeren in nood: ‘Ren niet meteen naar een professional toe.’ Want, is uw levensles: ‘Het leven zit nu eenmaal vol tegenslagen.’

Soms is neoliberalisme meer dan gewoon een vloek; soms is het een regelrechte middelvinger.

De partij van en voor een leven vol meevallers, die mensen met tegenslagen voorhoudt dat het leven zo nu eenmaal werkt. De partij die nooit wil tornen aan de hypotheekrenteaftrek die vooral bij mensen met hoge inkomens terechtkomt, die altijd vooraan staat wanneer het gaat om subsidies of staatsteun aan grote bedrijven (of banken, of sectoren als de luchtvaart), dié partij, die het gaat hebben over zelfredzaamheid.



‘Ren niet meteen naar een professional toe’, want dat scheelt uitgaven aan de jeugdzorg. Wat een advies. Ren niet meteen naar een arts toe als je ziek bent, want dat scheelt zorgkosten. Spring niet meteen in een ambulance als je net bent overreden, want dat scheelt op de begroting.

U had in dat interview ook een boodschap voor gemeenten die enorm worstelen met de kosten voor jeugdzorg, nu de wet is vertraagd. Die boodschap luidde: ‘Gemeenten moeten de mouwen opstropen.’ Erger nog dan een macho is een VVD-macho aan de macht.



De interviewer legde u voor dat kinderen en jongeren het lastig hebben. Uw antwoord daarop luidde: ‘Dat wordt altijd maar gezegd: de jeugd van nu heeft het heel zwaar. Maar elke generatie kent zijn eigen uitdagingen.’ Waarop NRC u de logische vervolgvraag stelde: ‘Wat waren uw uitdagingen dan?’ Uw antwoord, na een denkpauze: ‘Pfff…goeie vraag.’



De waarheid is natuurlijk dat uw achterban alle benodigde hulp zelf wel inkoopt. En al die kinderen van ouders met weinig geld dat niet kunnen. Daarmee is het een probleem voor de armen. En zoals we weten: dat staat bij de VVD gelijk aan géén probleem. Voor sommige mensen zit het leven nu eenmaal vol tegenslagen. En anders organiseren we die wel.