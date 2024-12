Luuk Koelman: 'De Oekraïners raken op, dus wil het Westen dat Zelensky de dienstplichtleeftijd verlaagt'

'Tuurlijk, al die knullen hebben ook dromen: studeren, reizen, wie weet zelfs de grote liefde vinden. Maar wat is nu romantischer dan vechten voor de Oekraïense vlag?'

O jee, de Oekraïners raken op. Dus willen de Verenigde Staten dat Zelensky de dienstplichtleeftijd verlaagt van 25 naar 18 jaar. Dan kunnen weer verse soldaten naar het front worden gestuurd om de gesneuvelden te vervangen. Namens de EU dringt ook Duitsland achter gesloten deuren aan op het verlagen van de dienstplichtleeftijd.

En terecht, want het Westen heeft alle recht van spreken. We hebben inmiddels een kleine 200 miljard dollar aan wapens en andere hulp aan Oekraïne geleverd. Volgens de Verenigde Staten heeft het land dan ook ‘gezonde voorraden van alle essentiële middelen, munitie en wapens die het nodig heeft om succesvol te zijn op het slagveld’.

Maar Oekraïne sputtert tegen. ‘We kunnen de westerse vertragingen in de besluitvorming en wapenleveringen niet compenseren met de levens van onze jongste jongens,’ aldus een anonieme bron op het kantoor van Zelensky.

Dan denk ik: hoezo niet? De sneuvelbereidheid onder Oekraïense mannen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar was tot nu toe uitmuntend. Ze vochten heroïsch. Maar die vleesvoorraad is inmiddels – hoe zeggen we dat netjes? – opgedroogd. Dus waar is nu de solidariteit van de 18- tot 25-jarigen? We mogen van hen toch ook enige sneuvelbereidheid verwachten? Zo niet, dan is dat een verraad aan de honderdduizenden Oekraïners die tot nu toe in deze nobele strijd zijn gevallen. Aan vrijheid hangt nu eenmaal een prijskaartje.

Het Westen boycot niet voor niets alweer bijna drie jaar alle diplomatieke contacten met Rusland. Immers, Poetin is de nieuwe Hitler. En met een Hitler onderhandel je niet. Bovendien, wie anti-oorlog is, die is pro-Poetin. Zo simpel is het. De Republikeinse senator Lindsey Graham denkt er net zo over. Hij heeft het nieuwe jaar helder voor ogen: ‘Vechten tot de laatste Oekraïner!’ In een interview met Fox News legt hij uit waarom. Het land zit op zo’n 10.000 tot 12.000 miljard dollar aan natuurlijke hulpbronnen. Waaronder bijna een half miljoen ton lithium, essentieel voor elektrische auto’s en batterijen. Een potentiële goudmijn dus. Eentje die het Westen niet mag laten schieten.

Zo denkt Kiev er sinds de winst van Trump ook over. Zelensky heeft zijn verkoopstrategie aangepast. Waar het tot voor kort ging om recht, zelfbeschikking en soevereiniteit, daar gaat het nu om dollars en delfstoffen. Als het Westen Oekraïne niet opgeeft, mag het zich straks, als Rupsje Nooitgenoeg, tegoed doen aan duizenden miljarden dollars aan grondstoffen. Slim, heel slim. Zelensky spreekt nu een taal die zakenman Donald Trump wél verstaat.

Oekraïne als een nieuw soort investeringsfonds. Dus vergeet die ‘vrede binnen 24 uur’ maar. En vette pech voor de jonge generatie Oekraïners die aanstonds de gehaktmolen in gaat. Tuurlijk, al die knullen hebben ook dromen: studeren, reizen, wie weet zelfs de grote liefde vinden. Maar wat is nu romantischer dan vechten voor de Oekraïense vlag? Maar ook voor het lithium in westerse smartphones, het nikkel in alle Tesla’s? Machtig mooi toch? Oorlog als businessmodel. Maar dan wel eentje waarmee het Westen een flinke winst boekt. Dus hop jongens, moedig voorwaartsch, die loopgraven in!