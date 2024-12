Nederlandse Online Casino Markt en Impact op de Economie

De Nederlandse fysieke en online casino markt heeft de laatste jaren een enorme groei gezien. Sinds de legalisering van online gokken vooral, zijn er veel nieuwe gokbedrijven naar Nederland gekomen. Dit positieve resultaat heeft ervoor gezorgd dat casino bedrijven een steeds grotere bijdrage leveren aan de economie.

Het vorige kabinet had zorgen geuit over de ongebreidelde groei van de casino sector in Nederland. Daarom zijn er in de laatste jaren een aantal maatregelen genomen die de omzetgroei van de grootste casino’s beteugelen. Het effect hiervan is inmiddels goed te zien, maar heeft ook minder positieve consequenties. Lees er alles over in onze recensie.



- Groei van Nederlandse online casino's

- Nieuwe licenties in aanvraag

- Waar de markt naartoe gaat

- Spelersprestaties

- Verantwoord gokken

- Kanalisatie

Groei van Nederlandse online casino’s

De Nederlandse fysieke casino markt bestaat al sinds de jaren ‘70, maar wel in een streng gereguleerde markt. Online casino’s zijn er pas relatief laat bijgekomen, want in oktober 2021 werden gokwebsites pas gelegaliseerd. Een aantal zeer succesvolle jaren volgde voor de casino sector waarin omzetgroei van 20% per jaar geen uitzondering was.



Deze enorme groei is inmiddels iets geminderd omdat de meeste spelers, internationale en nationale casino’s inmiddels hun weg gevonden hebben. Af en toe is er nog een piek te zien, vooral wanneer sportweddenschappen door het dak gaan tijdens populaire sporttoernooien zoals het WK Voetbal of Formule 1 Grand Prix. Overige opkomende spelcategorieën zijn:



1. Gokkasten

2. Jackpots

3. Live casino

4. Bingo

5. Toernooien



Ieder jaar wordt er vanuit de Kansspelautoriteit weer een monitoringsrapportage opgesteld, om te peilen wat de stand van de markt is. Zo kunnen de prestaties van de beste Nederlandse online casino’s worden gemonitord, zegt online-casinos.com . Hier kwam bijvoorbeeld uit dat er 8% groei was bij online casino’s in het tweede halfjaar van 2024.



Dit percentage vertegenwoordigt een groei in omzet van zo’n €690 miljoen, naar zo’n €750 miljoen, een verschil van €60 miljoen dus. Volgens de Kansspelautoriteit heeft de afgelopen sportzomer hier in het bijzonder aan bijgedragen. De drie grootste gokbedrijven die actief zijn in Nederland hebben gezamenlijk een marktaandeel van zo’n 60% in handen.

Waar de markt naartoe gaat

Zoals gezegd bereikte de online casino industrie in Nederland een recordomzet van zo’n €750 miljoen in het tweede halfjaar van 2024. De grootste bijdrage aan dit resultaat was de toenemende populariteit van sportweddenschappen, wat vooral piekte tijdens het afgelopen EK voetbal. Maar ook de Giro d’Italia kan ieder jaar op veel sportwedden rekenen.



Het doel van de legalisering van online gokken was in 2021 dat spelers beter beschermd konden worden in een legale, gereguleerde omgeving. Waar in de monitoringsrapportage dan ook vooral naar wordt gekeken is de mate waarin jongeren en kwetsbare spelers een bezoek brengen aan het casino.



Volgens de autoriteiten zijn jongvolwassenen, in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar oud, het meest kwetsbaar voor de risico’s van online gokken. In 2024 waren spelers in deze leeftijdscategorie verantwoordelijk voor ruim 10% van het totale BSR (Bruto Spelresultaat). Dit percentage is met 1,2% gestegen tussen 2023 en 2024.

Spelersprestaties

Wat dit aantoont is dat de Nederlandse online casino markt zeer goed blijft presteren met rond de 10% omzetgroei per jaar. Maar dat er aan de andere kant ook steeds meer jongvolwassenen de weg naar de online casino’s weten te vinden. Volgens de Nederlandse overheid is dat een zeer ongewenst effect, wat kan leiden tot excessief speelgedrag.



In de monitoringsrapportage kwam dan ook naar voren dat er in 2024 zo’n 800.000 spelersaccounts bestonden, maar dat dit aantal ook met 10% was toegenomen. Van alle gebruikersaccounts zijn daarvan zo’n 240.000 accounts van jongvolwassenen. Een kwart van alle accounts wordt dus gebruikt door spelers jonger dan 24 jaar.



Terwijl de Nederlandse bevolking maar voor zo’n 9% uit jongvolwassenen bestaat, toont dit dat het percentage van jonge spelers oververtegenwoordigd is in spelersaccounts. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat de overheid in de officiële bekendmakingen van het Staatsblad concrete maatregelen nam zoals het verbod op sportsponsoring, speellimieten, leeftijdsrestricties en kansspel uitsluiting.

Verantwoord gokken

Hoewel deze maatregelen al langere tijd van kracht waren (afgezien van het verbod op sportsponsoring), lijkt er nog geen daling te zijn gekomen in het aantal spelende jongvolwassenen. De vraag is dus of het beleid van het vorige kabinet wel het gewenste effect zal hebben. Namelijk het stimuleren van verantwoord gokken onder jongeren.



Bijkomend probleem is het feit dat Nederlandse casino’s, die bekendstaan als de veiligste in Europa, minder aantrekkelijk worden door het aantal opgelegde restricties vanuit de overheid. Doordat spelers immers minder keuzevrijheid hebben in spellen, bonussen of betaalmethoden, groeit de verleiding om buitenlandse casino sites te bezoeken.



Met de legalisering van online casino's in oktober 2021 had de overheid zich als doel gesteld om een kanalisatiegraad van minimaal 80% vast te houden. Dat betekent dat maar 20% van alle spelers mag uitwijken naar casino’s met een buitenlandse licentie. Dit zijn sites die geen Nederlandse licentie hebben en dus geen restricties uit deze organisatie hebben.

Kanalisatie

Maar nu lijkt ook de kanalisatiegraad van 80% al in 2024 niet meer te kunnen worden bereikt. In de laatste peiling werd zelfs verwacht dat de kanalisatiegraad zo’n 72% zal bereiken in 2029. Dat zou betekenen dat maar liefst 28% van alle jongere spelers naar casino's met een buitenlandse licentie uitwijken om daar het geluk te beproeven.



Nu heeft de overheid recentelijk nog een nieuwe maatregel ingevoerd, waarvan een verdere invloed op de kanalisatiegraad wordt verwacht. Zo wordt namelijk de kansspelbelasting verhoogd in 2025, wat Nederlandse casino's nog verder onaantrekkelijk zal maken voor spelers. Door hogere belastingen moeten casino's namelijk hun geldprijzen omlaag brengen.

Conclusie

De Nederlandse online casino markt is flink aan het groeien, zo getuige de 20% omzetgroei in de jaren net na de legalisering in 2021. Spellen als sportweddenschappen, live casino, professioneel e-sports en andere populaire games dragen hieraan bij. Deze groei is iets minder geworden met als laatste resultaat zo’n 8% omzetgroei tussen 2023 en 2024.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. {{ title }} {{ subTitle }} Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }} Ontvang onze nieuwsbrief Geen update meer missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Tegelijkertijd is ook het aantal jongvolwassen spelers bij online casino's gegroeid met zo’n 10% in dezelfde jaren. Deze trend wordt door de Nederlandse overheid als zeer ongewenst beschouwd. Veel nieuwe maatregelen die erop zijn gericht om vooral jongvolwassen spelers te beschermen, hebben nu ook effect op online casino spelaanbieders. Met de aanstaande verhoging op de kansspelbelasting wordt verwacht dat Nederlandse casino's nog onaantrekkelijker worden.



Hoewel deze maatregelen beogen om spelers meer verantwoord te laten spelen bij legale, Nederlands vergunde casino's, wordt het gewenste effect vooralsnog niet bereikt. De doelstelling is om de kanalisatiegraad van minimaal 80% te behouden. Echter, op het moment stellen experts dat dit naar 72% dreigt te gaan in het jaar 2029.